(Görüntülü Haber) Müsteşar Erdem: Kayıt dışı istihdamı yüzde 52’den yüzde 33’e düşürüldü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Çorum’da yaptığı açıklamada, Türkiye’de kayıtlı istihdamın artırılması için büyük bir çapa sarf ettiklerini belirterek, “2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdamı, 2016 yılında yüzde 33’e düşürdük” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, bugün Çorum'a geldi. Beraberinde SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz, SGK İş Teftiş Kurulu Başkanı Hulusi Ay, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk ve SGK Daire Başkanı Harun Uzun da yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Türkiye’deki işgücü piyasasıyla ilgili bilgileri paylaştı. Türkiye’de 2016 yılı Ekim ayı itibariyle 20 milyon 490 bin kişinin aktif sigortalı olduğunu belirten Erdem, 2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdamın, 2016 yılı Ekim ayı itibariyle yüzde 33’e düşürüldüğünü açıkladı. İSTİHDAMIN ARTMASI İÇİN DESTEK İSTEYECEĞİZ Erdem, “Bu seferberlik kapsamında bakanlık üst yöneticileri olarak il ziyaretlerimiz devam edecek. Bugün ve yarın ülke genelinde 12 vilayetimizde bu ziyaretleri gerçekleştirmiş olacağız. Bu ziyaretlerimizle beraber toplam 60 vilayetimizi tamamlamış olacağız. Bakanlık olarak gidilmedik şehir bırakmayacağız. 81 ilimizde Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, İş adamları, sanayiciler, sendikalar, işçiler, kadın çalışanları, işsizler, engelli çalışanlar, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız ve emeklilerimizle buluşacağız. İstihdamın artırılması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi için tarafların desteğini isteyeceğiz. 2023 vizyonuna uygun olarak insan onuruna yakışan bir çalışma hayatı oluşturmak, güçlü, yaygın ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi kurmak için gerekli yasal ve kurumsal değişiklikleri önemli ölçüde gerçekleştirdik" diyerek şöyle devam etti: KAYIT DIŞI DÜŞÜRÜLDÜ "Geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte aktif sigortalı sayımız, 2002 yılında 12 milyon 8 bin iken, 2016 yılı Ekim ayı itibariyle 20 milyon 490 bine ulaşmıştır. Pasif sigortalı sayımız ise dosya bazında 2002 yılında 5 milyon 887 bin iken, 2016 yılı Ekim ayında da 11 milyon 675 bine ulaşmıştır. 2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam bugün itibariyle yüzde 33’e düşmüştür.” Basın toplantısının ardından heyet, işçiler ve işverenlerle bir araya geldi.