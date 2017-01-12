(Görüntülü Haber) MÜSİAD Genel Başkanı Olpak: Referandum tamamlanınca iç piyasalar rahatlar

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, referandumun tamamlanmasının ardından iç piyasaların rahatlayacağını söyledi. Olpak, "Dış dünyada değer kazanan bir dolar varsa, sizin Türkiye olarak tek başınıza bunun karşısında direnmeniz çok kolay değil" dedi. MÜSİAD Manisa Şubesi'nin 3'üncü olağan genel kurulu, Anemon Otel'de yapıldı. Genel kurula Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Ahmet Öztürk, MÜSİAD Manisa Şube Başkan adayı Mehmet Reşit Ürper ve üyeler katıldı. Mevcut Başkan Ahmet Öztürk'ün aday olmadığı genel kurulda, Mehmet Reşit Ürper yeni başkan oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Öztürk, işadamlarına ülkenin gelişmesi için katma değerli ürün üretmeleri çağrısında bulundu. Genel kurulda konuşan ve yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Olpak ise Türkiye'de kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetler karmaşası olduğunu savundu. Olpak, "Cumhurbaşkanı ilk defa halk tarafından seçildikten sonra bu sistem mutlaka değiştirilmeli demiştik. Bugün yapılmaya çalışılan aslında bu. Elbette kararı önce meclis verecek. Meclisten geçerse de millet karar verecek. Mecliste referandum sürecinin salimen milletimizin hayrına tamamlanmasını, Türkiye'nin önünde gelişmeyi engel olan unsurların bu şekilde aşılacağının ifade edildiği bu ortamda, engellerin aşılarak bizim de işadamları olarak daha fazla çözüm odaklı işlere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Dolar ve Euro'daki artışı değerlendiren Olpak, kur tahmini yapmanın sağlıklı olmadığını ifade etti. Doların sadece Türk lirası karşısında değil, diğer para birimlerinde de yükselişte olduğunu belirten Olpak, "Dış piyasalarda doların ağırlıklı olarak değer kazanması sadece Türk lirası karşısında değil. Bütün para birimleri karşısında değer kazanıyor. Elbette Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar bir miktar bunu etkiliyor. Ama böylesi bir ortamın içerisinde ne geçmişte ne bugün bir kur tahmininde bulunmadık. Ama sanayicimize söylüyoruz. Hangi para biriminden geliriniz varsa, o para biriminden borçlanırsanız kur oynamalarından en az etkilenirsiniz. Bu sanayicimize ve tüccarımıza söylediğimizdi. Elbette bunun ilerisinde hem ithalatı hem ihracatı etkiliyor. Hükümet noktasında alınabilecek tedbirler varsa hem Merkez Bankası hem de ekonomi yönetiminden o tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bunu net bir kur tahmini olarak söylememiz doğru değil. Dün Merkez Bankası yeni bir açılımda bulundu. Bunun yansımasını hemen görmeyebiliriz ama rakamı ben küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Sadece faiz bazında değil ama piyasaya verilecek likidite bazında belirli bir ölçüde müdahale olabileceğini düşünüyorum. Ama sadece müdahalelerle bir yere gitmenin mümkün olmadığını da söyleyeyim. Dış dünyada değer kazanan bir dolar varsa, sizin Türkiye olarak tek başınıza bunun karşısında direnmeniz çok kolay değil" diye konuştu. Doların dış piyasadaki hareketleriyle ilgili Türkiye'nin yapabileceği bir şeyin olmadığını söyleyen Olpak, referandumun tamamlanmasının ardından iç piyasaların rahatlayabileceğini dile getirerek şöyle konuştu: "Doların kendi içimizdeki faktörlerden etkilenen kısmını, referandum sürecini tamamladığımızda herhalde gidermiş oluruz diye düşünüyorum. İçeride insanların kafalarında soru işareti kalmayacaktır herhalde. O anlamda bakıldığında meclisteki ilk görüşmelerin birinci maddesi geçmiş durumda. Bakıldığında, meclis ayağında en azından sıkıntı olmayacakmış izlenimini ilk aşamada değerlendirebiliriz. Bu noktada da salimen 3 aylık süreci de hızlı bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum." Konuşmaların ardından Olpak, mevcut Başkan Ahmet Öztürk ve yeni seçilen Başkan Mehmet Reşit Ürper'i tebrik etti, yeni üyelere rozet taktı.