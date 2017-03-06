(Görüntülü Haber) MÜSİAD Genel Başkanı: Döviz kurunun nereye gideceğini bilemiyoruz

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Gelecek Senin Sahip Çık' adı verilen toplantıda konuşan Genel Başkan Nail Olpak, döviz kuruyla ilgili olarak, "Yüksek veya düşük döviz kurundan etkilendik ve halen etkilerini yaşıyoruz ama bizi asıl etkileyen o değerden çok, dövizin nereye gideceğini bilememektir" dedi. Bir otelde düzenlenen toplantıya MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, MÜSİAD üyeleri ve davetliler katıldı. "DOĞRU SONUÇLAR VEREN ÖLÇÜMLEMELER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ" Toplantıda açılış konuşması yapan Genel Başkan Olpak, iş dünyasını temsil ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Ekonomi vücudun kan dolaşımı gibidir. Kan dolaşımının sıhhati vücudun sıhhatinin bir göstergesidir. Biz hayatta göstergeleri bir amaç için kullanıyoruz. Yani bir ölçümleme yapıyoruz. Oradan hareketle de ölçüm yaptığımız durum hakkında yorumlar gündeme getiriyoruz. İyi gidiyor ya da kötüye gidiyor gibi ifadeler kullanıyoruz. İş dünyası olarak doğru sonuçlar veren ölçümlemeler bizim için önemli. Çünkü iş dünyası önünü görmek ister. Yanlış zamanda yanlış yatırım yapmak istemez. Varlığı elinde olmasına rağmen yanlış bir yatırımın kurbanı olmak istemez. İstikrarın süreceğinden emin olmak ister. İş dünyasının dinamikleri bunlardır." "İŞ DÜNYASI İÇİN DÖVİZİN DEĞERİ ÖNEMLİDİR" Kendisine döviz kuru tahminini sorduklarını söyleyen Olpak, şu ana kadar herhangi bir döviz kuru tahmininde bulunmadığını anlatırken, "ABD'de 18 yıl görev yapan bir FED Başkanı vardı. 'Merkez Bankası başkanına hata yaptırmak isterseniz döviz tahmininde bulundurun' demişti. Dünyada dövize yön veren bir kiş öyle söylüyorsa bizim de tahminde bulunmamamız lazım. İş dünyası için dövizin değeri önemlidir. Aşırı değerli ya da aşırı değersiz bir Türk Lirası'nın başımıza getirdiği sorunları hepimiz biliyoruz. Biz dövizden daha çok ABD dolarını anlıyoruz. Elbette değeri önemlidir ama bana göre iş dünyası için ABD doları ya da dövizin değerinin değişimleri önemlidir. Yani önünü görememek çok daha önemlidir. Geçtiğimiz günlerde dolar 4 liraya kadar çıktı. Elbette olumsuz etkileri oldu. Yüksek veya düşük döviz kurundan etkilendik, halen etkilerini yaşıyoruz ama bizi asıl etkileyen o değerden çok dövizin nereye gideceğini bilememektir. Belirsizlikleri de ortadan kaldırmak kaydıyla biz iş dünyası olarak kendimizi mevcut duruma göre hazırlayabilen bir yeteneğe sahibiz" diye konuştu. "MİLLETİN ONAYINA SUNULACAK DEĞİŞİKLİK TERCİH DEĞİL, İHTİYAÇTIR" Referandum sürecine de değinen Olpak, TBMM'de kabul edilen ve 16 Nisan’da halk onayına sunulacak değişikliği tercih değil bir ihtiyaç olarak gördüğünü anlatırken, "İş dünyası olarak sürdürülebilir kalkınmanın peşindeyiz. Bu nedenle geleceğimize sahip çıkalım. Bu değişikli milletin bütün fertleri için önemlidir ama bizim için çok daha önemlidir" diye konuştu.