(Görüntülü Haber) Muharrem Yılmaz: Tarımda reformun zamanı geldi

Gül KABA-Mehmet İNAN/BURSA, ()-SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, tarımda verimlilik problemi olduğunu söyleyerek "Yeteri kadar üretim yapamıyoruz. Tarımda reformun zamanı geldi ve çağdaş teknolojiyi kırsal da kullanmak için nesil değişimine ihtiyaç var" dedi. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Tarımın Geleceği’ konulu oturumda tarımda verimliliğin artırılması üzerine konuşma yapan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz panelin ardından 'nın sorularını yanıtladı. Zirvenin akılları, fikirleri bir araya getirdiğini söyleyen Yılmaz, "Uludağ Ekonomi Zirvesi akılların fikirlerin bir araya getirdiği dostlukların tazelenme fırsatı bulduğu zirve olarak iş insanlarının takviminde çok önemli bir yeri var" diye konuştu. "YETERİ KADAR ÜRETİM YAPAMIYORUZ, VERİMLİLİK PROBLEMİ VAR" Türk tarımında 'tarımı' artık gündeme almanın zamanın geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Çünkü Türkiye'de çalışan 27 milyon insanın yüzde 20'si tarımda çalışıyor ve bunların Gayri Safi Milli Hasıla'sına (GSMH) yaptıkları katkı 58 milyar dolar civarında. Bu dünyanın çok gerisinde bir rakam, tarımda yeteri kadar üretemiyoruz. Bol iş gücümüz var ama kişi başına üretimimiz çok düşük. Bu 'verimlilik' problemi, Türkiye'nin önüne alması gereken tarımda verimliliği nasıl artırabiliriz? Soru bu" ifadelerini kullandı. "TARIMA CİDDİYETLE BAKMANIN ZAMANI GELDİ" Gıda Enflasyonu'nun, enflasyonun önemli tetikleyici sorunlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, "Hem tüketicinin cebini yakan hem ekonomiyi yönetenleri tedirgin eden bir duruma geldiyse artık tarıma ciddiyetle bakmanın, reformun zamanı gelmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) ile yenileme müzakereleri sürecinde de tarım Gümrük Birliği'ne dahil edilmek üzere aday sektör. AB ile de bu konuda uyum sağlamamız lazım" dedi. "NESİL DEĞİŞİMİNE İHTİYACIMIZ VAR" "Türkiye'de tarımda verimliliği artıracak politikaları uygulayarak ancak AB ile entegre olup yarışabiliriz orada yaşayabiliriz" diyen Yılmaz, "Yoksa AB bu konuda uzun yıllardır büyük desteklerle tarımını güçlü bir hale getirmiş. Bizim onlarla rekabet edecek gücümüz olmaz. İlk önce yapmamız gereken tarımda çalışan insanlarımızı eğitmeliyiz. Çağdaş teknolojileri kullanabilecek seviyeye getirmemiz lazım. Bu da tarım kesimindeki yaşlanan nüfusla zor onun için bir nesil değişimi yapmalıyız. Gençlerin tarıma ilgisini sağlamamız, onları eğitmemiz ve tarımda başarılı olabilmeleri, tarımda kalabilmeleri için gerekli ortamı yaratmamız lazım" şeklinde konuştu. "KIRSALDAN KENTE GÖÇÜ ÖNLEMELİYİZ" Tarımda girişimciliğin, çalışanların uzmanlığının ve teknoloji kullanımının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Köyden kente göçü önleyecek en önemli çarelerden biri de bu, kırsal alanda çalışıp, kazandığından mutlu insanlar yaratmak. İnsanlar çalışıp kazandığından mutlu olabilse niye büyükşehre göçsün ki. Bizim çaremiz, tarımı insanları tatmin edici, hem ekonomimiz için üretken hem çalışanları için yüksek gelir seviyesi sağlayan bir hale getirmek. Buna da teknoloji yeterli imkanı veriyor" dedi. Türkiye'nin ikliminin, suyunun tarım için birçok ülkeye göre avantajlı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Kendi bölgemizde komşularımıza da yardım edebilecek potansiyelimiz var. Tarımda daha çok üretmeliyiz, hem kendimizi daha iyi beslemeliyiz hem de tarımda ihracat yapmamız çevremize de fayda sağlamamız lazım" diye konuştu.