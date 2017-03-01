(Görüntülü Haber) MODEKO İzmir Mobilya Fuarı 28'inci kez açıldı

MODEKO İzmir Mobilya Fuarı, 28'inci kez kapılarını açtı. Fuar İzmir’de 5 Mart tarihine kadar sürecek olan organizasyonda 350 firma, en özel ürünlerini sergileyecek. Türkiye ve dünya mobilya modasına önemli bir yeri olan MODEKO İzmir Mobilya Fuarı, Fuar İzmir’de açıldı. Açılış törenine İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, ve mobilya sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, "Farklı sıkıntılar yaşadık ama fuarı gezince göreceksiniz geçen seneki metrajımızdan daha fazla bir metraja ulaştık. Tüm katılımcılarımızın her biri tek tek destek vererek, bu fuarın oluşturulmasında katkı sağladılar, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sene fuarımız A ve B hollerinde 45 bin metrekarelik bir alanda açıldı. 250’yi aşan firma ve marka var. Şu anda dünyadaki 24 ülkeden ziyaretçilerimiz de fuar alanını görmek için buradalar, 42 ilden de ziyaretçi alacağız" dedi. İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan ise ekonomik sıkıntılar ve terör olaylarının mobilya sektörünü de etkilediğini belirterek, "Bu fuar bu sıkıntıları aşmak için yardımca olacağına inanıyorum. Alttan yetişen çırak dediğimiz elemanımız kalmadı. Mesleğimize itibar kalmadı" diye konuştu. Mobilyanın temel ihtiyaç maddelerinden biri haline geldiğini belirten İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, fuarın hem bölgede hem ülkede satıcı ve tüketiciye katkılar sağlayacağını belirtti. İTO'DAN FUARA DESTEK Konuşmasına "Fuarlar şehri İzmir'e hoş geldiniz" sözleriyle başlayan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir'in 80 yılı aşkın fuarcılık geçmişi olduğunu, Fuar İzmir'in yapılmasıyla adeta fuarcılığın merkezi haline geldiğini söyledi. Mobilya pazarının dünyadaki büyüklüğünün yanında Türkiye'nin aldığı payın çok küçük olduğunu belirten Demirtaş, "Dünya'daki mobilya pazarının büyüklüğü 400 milyar dolar, bizim payımız 2 buçuk milyar dolar, bu son derece az. Hele İzmir'in 120 milyon dolarlık bir ihracatı var. Bunu da mutlaka milyar dolarlara çıkarmalıyız. Tabii sadece mobilya yapmakla olmaz, tasarımla da olması gerekir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde mobilya tasarım bölümünü geçtiğimiz yıl açtık. Oradan çıkacak yetişmiş geçler ile birlikte tasarım konusunda da başarılı üretimleri gerçekleştirerek mobilya sektörünü İzmir'de el birliği ile yükselteceğiz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından iyi dileklerle MODEKO 28. İzmir Mobilya Fuarı’nın açılış kurdelesi kesildi. Davetliler ve protokol üyeleri Fuar İzmir Alanı’ndaki stantları ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, stantları gezerken bir makam odası tasarımı dikkatini çekti. Koltuğa oturan Aydoğan, "Çok tehlikeli bir işçilik. Bu rahatlıkla buraya oturan yıllarca kalkmak istemez" diye espri yaptı.