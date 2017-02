(Görüntülü Haber) Milas'taki lisenin laboratuvarını yenileyen proje

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, Mercedes- Benz Türk'ün sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir lisenin laboratuvarı yenilenip törenle hizmete açıldı. Mercedes- Benz Türk'ün sosyal sorumluluk projesi olan 'EML'miz Geleceğin Yıldızı' kapsamında, Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin teknoloji laboratuvarı yenilendi. Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Milas Mengerler A.Ş. işbirliğiyle hayata geçirilen projenin açılışı törenle yapıldı. Muğla Valisi Amir Çiçek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, kamu kurum amirleri, okul yöneticileri, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan, "Projemiz kapsamında ülkemizde 31 okul bulunmaktadır. Milasımız projeye dahil olan tek ilçedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Mercedes- Benz Türk A.Ş. arasında imzalanan 'EML'miz Geleceğin Yıldızı' projesi kapsamında imzalanan protokol kapsamında Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı yenilenmiş, uygulamalı eğitimi destekleyici donanımla donatılmıştır. Projenin maliyeti yaklaşık 300 bin Euro olup, bu proje ile öğrencilerimiz Mercedes- Benz ekipmanları, eğitim aracı, güncel CBT programlarıyla eğitim alarak uluslararası düzeyde yeterlilik ve sertifika sahibi olacaklardır. Mezun öğrencilerimiz bu sertifikalandırma ile beraber ulusal ve uluslararası düzeyde staj ve iş bulma imkanı kazanacaktır" dedi. HEM LABORATUVAR HEM DE KAMYON Mercedes - Benz Türk A.Ş. Eğitim Koordinatörü Raşit Uzunoğlu ise, "Proje kapsamında yenilenen Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin teknoloji laboratuvarı, her yıl ortalama 30 öğrencinin tam donanımlı eğitim almasına katkı sunacak. Teknolojik eğitim için özel ekipmanlar ile donatılan okulumuza, üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek bir kamyon bağışlandı. Mercedes- Benz Laboratuvarları ile eğitimin desteklenmesi ve otomotiv sanayinin servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu kalifiye teknisyenlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor" diye konuştu. Ayrıca okul yöneticileri ve alan öğretmenlerinin Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin ileri teknolojiyle üretilen modelleri, girişimcilik ruhu ve kalite sistemleri konusunda bilgilendirileceğini belirten Uzunoğlu, "Bugüne kadar toplam 25 okulun laboratuvarı yenilendi. 'EML'miz Geleceğin Yıldızı' projesi kapsamında toplam 31 farklı laboratuvar tekrar yapılandırılacak. 'Her işin başı eğitim' prensibini benimseyen Mercedes-Benz Türk, sürdüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ile uzun yıllardır Türkiye'nin çağdaş geleceğine katkıda bulunuyor. Hem şirket içinde, hem dışında eğitim ve kişisel gelişimin desteklenmesi, Mercedes-Benz Türk'ün sosyal sorumluluk felsefesinin temelini oluşturuyor" dedi. 'ÖĞRENCİ BİLGİDEN MAHRUM KALMASIN' Muğla Valisi Amir Çiçek ise, eğitim alanında yapılan yatırımların önemli olduğunu, fakat öğretmen faktörünün her zaman en üstte yer aldığını dile getirerek, "Hayata geçirilen projeyle bugün okulumuzun laboratuvarı yenilendi. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Fakat bazen ekipman yeterli olmuyor. Her şey öğrencimizi yetiştirecek öğretmenlerimizin elinde. Öyle öğretmenlerimiz var ki; okullara gönderilen eğitim materyallerinin paketini açmıyor. Kırılır, bozulur diye korkuyor. Böyle düşüncelerde olmayın. Kırılsın, bozulsun. Ama öğrenci o bilgiden mahrum kalmasın. Öğrencilerimiz bu laboratuvardan ve sağlanan imkanlardan faydalanarak kendilerini geliştirmeli. Gençlerimiz zeki. Onlara gerekli imkanları sağlayarak ülkemizin gücüne güç katmalıyız" dedi. Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve beraberinde bulunanlar tarafından laboratuvarın açılış kurdelesi kesildi.