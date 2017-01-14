(Görüntülü Haber) Mersin'de selin zararı: 217 milyon lira

Ali Ekber ŞEN/MERSİN, () - MERSİN'de sel felaketinin kent genelinde yaklaşık 217 milyon liralık zarara neden olduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2016'nın son günlerinde Mersin'i vuran sel felaketinin neden olduğu tahribatın ekonomik boyutu ile sel esnasında ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgileri meclis üyeleri ile paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda yapılan sunumda, sel felaketi süresince hizmet veren personel ve araç sayıları, iletilen vaka bildirimleri ve bildirimlere yapılan geri dönüşün rakamsal verileri, müdahale edilen olayların ilçelere göre dağılımları, sel felaketinde mağdur olanlara yapılan yardımlar ve selden sonra devam ettirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanındaki yol, park, tarım arazileri, mezarlık, bina ve araçlarda tahribatlar meydana gelirken, şehir merkezinde toplam zarar 47 milyon 428 bin 761 lira olarak belirlendi. Tarımsal alanlarda ise 170 milyon zarar oluştu. Bu nedenle kent genelindeki sel zararının yaklaşık 217 milyona ulaştığı belirlendi. BÜYÜKŞEHİR ALARMA GEÇTİ Sel felaketi sırasında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen personel sayısı ilk gün 2 bin 47 olurken, ikinci ve üçüncü gün 2 bin 441 personel görevlendirildi. Sel felaketi sırasında ve sonrasında sahada ilk gün 469 araç, ikinci ve üçüncü gün 534 araç, dördüncü gün 105 araç çalışırken çalışmaların yoğunlaştırıldığı beşinci gün 654 araç hizmet verdi. Sel felaketi süresince su baskını, araç mahsur kalması, yangın ve hasar tespiti konularıyla ilgili iletilen toplam 8 bin 681 vaka bildirimlerine yüzde 97 oranında geri dönüş sağlandığı bildirildi. YEMEK VE KONAKLAMA YARDIMI DEVAM EDİYOR Mağdur durumda olanlara yapılan yardımlar kapsamında Adanalıoğlu, Huzurkent, Müfide İlhan, Akdeniz, Selçuklar, Hal, Siteler, Üseli ve Mezitli merkez mahallelerinde toplam 9 bin 290 kişiye sıcak yemek, 7 bin 300 sandviç, 600 battaniye ve 200 çizme temin edilirken, aşevinde pişirilen yemekler sel felaketinde mağdur olan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Sel felaketinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde afetten etkilenen ailelerin de misafir edildiği belirtildi.