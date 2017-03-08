(Görüntülü Haber) Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Yılın ikinci yarısında enflasyon makul seviyelere inecek (1)

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, () - MERKEZ Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye'nin son dönemde ekonomi politikalarında hızlı karar alabilme ve koordineli hareket edebilme konusunda önemli bir sınav verdiğini belirterek, amaçlarının istikrarlı olarak enflasyonun düşük düzeyde kalması olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Yılın ikinci yarısında döviz kurunun gecikmeli yansımaları ve yönetilen fiyatlardan kaynaklanan baz etkileri azaldıkça, sıkı duruşun da katkısıyla enflasyon daha makul seviyelere inecektir" dedi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Denizli İşadamları Platformu'nun düzenlediği Ekonomik Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Denizli Anemon Otel'de düzenlenen toplantıya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü Süleyman Kocasert, işadamları derneklerinin başkanları, iş dünyasından temsilciler katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Denizli İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü Süleyman Kocasert, Türkiye olarak zor bir dönemden geçtiklerini, beklenmedik durumlarla karşılaşıldığını belirterek, "Reel sektör olarak en çok önemsediğimiz konu öngörülebilirlik. Önümüzü görmek, planlarımızı orta vadeye kaydırmak, gece korkulu rüya görmek istemiyoruz" dedi. 2007 KRİZİNİN ETKİLERİ BİTMEDİ Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da 'Makroekonomik Görünüm ve Fiyat İstikrarı' başlıklı konuşmasında 2007 yılında yaşanan küresel krizin ardından on yıl geçmesine rağmen küresel ekonominin halen istikrarlı bir görünüme kavuşamadığını söyledi. Türkiye'nin son dönemde ekonomi politikalarında hızlı karar alabilme ve koordineli hareket edebilme konusunda önemli bir sınav verdiğini belirten Murat Çetinkaya şöyle dedi: "Geçtiğimiz yıl küresel belirsizliklerin yanı sıra jeopolitik ve yurt içi gelişmeler açısından oldukça hareketli bir yıl oldu. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren iç ve dış kaynaklı gelişmeler, iktisadi faaliyetin yavaşlamasına ve TL'deki değer kaybıyla birlikte maliyet yönlü enflasyonist baskıların artmasına yol açtı. Merkez Bankası enflasyona odaklı sıkı bir parasal duruş sergilerken kamu politikaları ve makro ihtiyati tedbirler iktisadi faaliyeti destekleyici yönde hareket etti. Bütün bu önlemlerin de desteğiyle ekonomide toparlanma eğiliminin başladığını görüyoruz. Nitekim, reel sektör güven endekslerindeki bozulma son dönemde kısmen de olsa tersine dönmüş görünüyor. İhracat siparişlerinde de kayda değer bir iyileşme var. Özetle iç ve dış talep gelişmelerini birlikte değerlendirdiğimizde, önümüzdeki dönemde iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin sürmesini bekliyoruz." 'ALDIĞIMIZ TEDBİRLERLE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI AZALDI' Merkez Bankası'nın fiyat istikrarına odaklı duruşunu koruduğunu, finansal piyasaların etkin çalışmasını yakından gözlemlediklerini söyleyen Çetinkaya, Ocak ayında döviz kurlarındaki aşırı hareketliliğin fiyat istikrarı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak için güçlü bir parasal sıkılaştırmaya gittiklerini belirtti Çetinkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Şokların etkisiyle bir yandan iktisadi faaliyette kayda değer bir yavaşlama ortaya çıkarken, diğer yandan yakın dönemde döviz kurundaki değer kaybından kaynaklanan enflasyonist baskılar ve orta vadeli görünümde bozulma riski gözlendi. Alınan tedbirlerin etkisi tam olarak planladığımız yönde gerçekleşti. Ocak ayındaki adımlarımızın ardından döviz kuru oynaklığının ciddi anlamda azaldığını gördük. Yılın ilk 2 ayında açıklanan enflasyon rakamları öngördüğümüz çerçeveden önemli bir sapma olmadığına işaret ediyor. Attığımız adımların katkısıyla, yılın ikinci yarısında döviz kurunun gecikmeli yansımaları ve yönetilen fiyatlardan kaynaklanan baz etkileri azaldıkça, sıkı duruşun da katkısıyla, enflasyon daha makul seviyelere inecektir." 'REEL SEKTÖRÜN DÖVİZ BORÇ RİSKİ YÖNETİLEBİLİR DURUMDA' Reel sektörün yabancı para cinsinden borçluluğu konusuna önem verdiklerini, ekonominin küresel dalgalanmalara karşı duyarlılığını azaltmak açısından etkin risk yönetiminin önem taşıdığını vurgulayan Çetinkaya, "Veriler ve geçmiş dönem tecrübeleri bu alandaki risklerin yönetilebilir olduğuna işaret etmekte. Bu süreçte, döviz geliri ile dövizle borçlanma arasındaki bağın korunması ve kur riskini sınırlayacak finansal araçlar ile doğal koruma içeren bir bileşenin firmalar tarafından kullanılması faydalı olacaktır" dedi. 100 YILLIK EL DOKUMASI Konuşmasının ardından Denizli İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü Süleyman Kocasert, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'ya Buldan'da 100 yıl önce dokunmuş el dokuması hediye etti. Çetinkaya, basına kapalı bölümde ise iş dünyasının sorularına cevap verdi.