Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

(Görüntülü Haber) Kuşadası'na kruvaziyer sezonunun ilk yolcu gemisi geldi

TÜRKİYE'nin önemli kruvaziyer rotalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Kuşadası Yolcu Limanı, son 2 yılda yaşanan olumsuzlukların ardından bu sabah 'Celestyal Majesty' adlı yolcu gemisiyle sezonu açtı. Limana giriş yapan...

TÜRKİYE'nin önemli kruvaziyer rotalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Kuşadası Yolcu Limanı, son 2 yılda yaşanan olumsuzlukların ardından bu sabah 'Celestyal Majesty' adlı yolcu gemisiyle sezonu açtı. Limana giriş yapan 1780 turist, günübirlik alışveriş için kente dağıldı. Türkiye'de kruvaziyer gemilerinin yaklaşık yüzde 75'ni ağırlayan Ege Port Kuşadası Yolcu Limanı'na bu sabah, Celestyal Majesty adlı yolcu gemisi yanaştı. Toplam 1780 turist, Kuşadası Limanı'ndan kente giriş yaptı. Çoğunluğu Avrupa Birliği vatandaşı turistler, sabahtan itibaren önce hacı olmak için 'Meryemana' turuna ardından Efes Antik Kent gezisine katıldı. Celestyal Majesty'in bu sezon, 30 sefer yaparak yaklaşık 60 bin turisti kente taşıyacağı belirtildi. Ege Port Kuşadası Yolcu Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, 2018 sezonunu geleceğe dair umutla açtıklarını, sezonun ilk gemisini karşıladıklarını belirtti. Güngör, "2016 yılı Ağustos ayı itibarıyla başlayan ve 2017 yılında devam eden gemi iptalleri ile beklentilerin çok altında kapanan kruvaziyer sezonu, 2018 yılında da eski seviyelere ulaşmayacak. 2018 yılında 140 gemi seferiyle 120 bin yolcu Kuşadası Yolcu Limanı'ndan ülkemize günübirlik olarak giriş yapacak. 2018 yılında planlı gemilere ek olarak, dünyanın en büyük firmalarından Norwegian Cruise Line ve Royal Caribbean Cruises firmasına ait iki gemi ile ikişer gemi sefer eklemiş olmasını, eski günlere dönüşün ilk sinyalleri olarak kabul edebiliriz. 2019 yılında dünyanın en büyük kruvaziyer firmalarının deneme sefer sayılarının artacağını beklemekteyiz. Norwegian Cruise Line ile Royal Caribbean Cruises firmalarının 2019 yılında toplam 8 ek seferinin gerçekleşecek olması bu konuda bizleri umutlandırıyor" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314