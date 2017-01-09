(Görüntülü Haber) Kursiyer kadınları meslek öğrenip, iş kurmayı planlıyor

Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), ()YOZGAT?ın Sorgun İlçesi Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü ile İş-Kur İl Müdürlüğü'nce açılan kursa katılan kadınlar, ilginç ahşap işlemeler yapıyorlar. Doğrama makinelerinde ahşaba şekil veren kadınlar, çekiç ve tel yardımıyla çeşitli figürler çiziyorlar. Kursiyer kadınlar, meslek öğrendikleri meslek sayesinde kendi işlerini kurmayı da planlıyorlar. Kursiyer kadınlar, ahşaplara küçük deniz kabuğu parçaları da yerleştirip, çeyiz ve hediye sandığı, el aynası, plaket kutuları gibi farklı ürünler ortaya çıkarıp, meslek öğrenirken, İş-Kur dekteğiyle aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar. Bir aylık kurs süresince 350 plaket kutusu, 50 adet çeşitli hediyelik sandık yapıldığını belirten Sorgun HEM Usta Öğreticisi Mehmet Arslan, "22 yıldır mobilya ustası olarak Sorgun?da çalışıyorum. Halk Eğitim'in desteğiyle İş-Kur?un açtığı kursa toplam 25 ev kadını kursiyerimiz katılırken, ahşap ve hediyelik eşya yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi'nin ihtiyaçları olan dolapların yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş sedef oymacılığını Sorgun?da yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çiniler ve bakırlar için plaket kutuları yapıp, ambalajlıyoruz" dedi. Kursiyerlerden Nagihan Kaya ise HEM ile İş-Kur?un açtığı kursta tabanca ile zımba atmayı, plaket kutusu yapmayı, sedef kakmayı öğrendiklerini belirterek, "Kursta öğrendiklerimiz ile sanayide çalışacak duruma geldik. Mutfak dolabı dahi yapabiliriz. İş-Kur desteği ile hem meslek öğreniyor, hem de ailemize katkıda bulunuyoruz" dedi. Kursiyerlerden Zeliha Soylu da kursa başladıktan sonra her türlü hediyelik kutuları yapmayı öğrendiklerini söyledi. Kursiyerler, kurs sonunda alacakları sertifika ile kendi işlerini kurmayı planlıyorlar.