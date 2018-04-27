(Görüntülü Haber) Kumaşlar, defileyle tanıtıldı

İZMİR'de açılan Fashion Prime - 1. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleşen defilede, katılımcı 20 firmanın kumaşları tanıtıldı. Fuarizmir’de 26 Nisan'da açılan Fashion Prime - 1. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, tekstil sektörünün ürettiği ve kullandığı tüm ürünleri ziyaretçilerine sundu. İzmir ve Türkiye’ye tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yan sanayi sektöründe yeni bir soluk getiren, yerli yabancı alıcıları buluşturan fuar kapsamında düzenlenen 'Fashion Prime Kumaş Defilesi' ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Serkan ve Gökhan Duman’ın koreografisini üstlendiği Fashion Prime Kumaş Defilesi’nde, fuara katılan firmalardan 20’sinin kumaşları kullanarak yapılan elbiseler yer aldı. Ünlü mankenler Irmak Atuk, Açelya Kartal, Gözde Baddal başta olmak üzere toplam 23 mankenin sahneye çıktığı defilede 24 parça elbise görücüye çıktı. Irmak Atuk, sahneye son olarak gelinlikle çıktı. İlkbahar ve yazı simgeleyen sahne dekorları, Arnavut kaldırımı baskılı zemin ve Alaçatı, Bodrum esintilerini hissettiren görsel ve müziklerin kullandığı defilede mankenler podyumda renkli görüntüler oluşturdu. CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR GEZİLEBİLECEK Fashion Prime Fuarı, 28 Nisan Cumartesi gününe kadar tüm sektör temsilcilerini fuarizmir'de bir araya getirecek. Konfeksiyon makinelerinden yan sanayiye, kumaşlardan vitrin malzemeleri, etiket gibi diğer hizmet sağlayıcılarına kadar tekstil sektörünün tüm ihtiyaçlarını aynı anda bünyesinde bulunduran Fashion Prime, Türkiye’nin bu alanda ürün çeşitliliği en geniş fuarı oldu.