(Görüntülü Haber) Koçarlı, çam fıstığıyla yüz güldürüyor

AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde üretimi yapılan 800 ton çam fıstığı, ihracatla ülke ekonomisine yıllık 80 milyon TL'lik katkı sağlıyor. Aydın'ın Koçarlı İlçesi, ülkede yetişen çam fıstığının yüzde 50'den fazlasını işleyerek, dünya ülkelerine ihraç ediyor. En kaliteli çam fıstığı sıralamasında ise dünyada ilk sırada yer alıyor. 24 bin nüfusuna rağmen ihraç ettiği çam fıstığıyla dünyada ilk sırada yer alan Koçarlı, Aydın ve Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. "TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAMIYORLAR" Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk, kendisinin de çam fıstığı üreticisi olduğunu söyledi. Bazı mahallelerde üretim yapılabildiğini, üretimin olmadığı yerleşimlerin ise dışarıya göç verdiğini belirten Öztürk, başka bir sıkıntıya da dikkati çekti. Aynı zamanda ilçenin Belediye Başkanı da olan CHP'li Mutlu Öztürk, "14 mahallenin tamamında tapu olmadığı için ev yapılamıyor. Bu insanlar bu mahallerde nasıl kalacak ve bu ürünleri nasıl işleyecekler? Taş üstüne taş koyamıyorlar. Vatandaşa devlette yardımcı olursa, biz bu sorunu aşarız. Buradaki vatandaş üretimini yapıyor parası da var, ama ev yapamıyor. Yeni bir işletme kuracak kuramıyor. En büyük sıkıntımız tapuların olmayışıdır" dedi. Koçarlı'da babadan kalan mesleklerini sürdüren ve devlet desteğiyle kurdukları modern fabrikayla adından söz ettiren 39 yaşındaki Serkan Karatosun ise "1980'den beri bu işi yapıyoruz. Baba mesleği olarak işimizi büyüterek devam ediyoruz. Dağ köyünde 1 dönüm kapalı toplam 5 dönüm bir işletmemiz var. İlçe merkezine de 2.5 dönüm kapalı toplam 6 dönüm üzerine devlet desteği ile yaptık. Koçarlı dahil olmak üzere Türkiye'nin her ilinden çam fıstığı alıyoruz. Çam fıstığı Koçarlı için Türkiye için çok büyük önem taşıyor" dedi. YÜZDE 50'Sİ KOÇARLI'DAN Türkiye'de yıllık 1450 ton çam fıstığı içi üretimi yapıldığını belirten Karatosun, "Koçarlı'ya bağlı 14 dağ ve ova mahallerinde 10 bin ton ham madde üretiliyor. Bu hammaddeden ise 270 ton çam fıstığı içi (küner) çıkıyor. Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nden gelenlerle Koçarlı'daki diğer işletmelerle birlikte 800 ton fıstık üretimi yaparak yurt dışına ihracat ediyoruz. Aydın'ın ilçesi olan Koçarlı çam fıstığında üretimin yüzde 50 ile yüzde 70'i arasında yapıyor. Yurt içinden gelenlerle birlikte ilçemize ihrcattan yaklaşık 80 milyon TL gibi bir kazanç oluyor. Kalite olarak da Türkiye dolayısıyla Koçarlı dünyada ilk sırada yer alıyor. Bizden sonra ikinci sırayı Portekiz, İtalya ve İspanya var. Ancak biz bunu daha iyi yerlere taşımamız gerekiyor " dedi.