(Görüntülü Haber) Kitlesel fonlama tüm yönleriyle masaya yatırıldı

Girişimciliğin önemli basamaklarından biri olan kitlesel fonlama konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen Kitlesel Fonlama Forumu'nun ilki gerçekleşti. Pek çok sektör temsilcisini bir araya getiren etkinlik Kitlesel Fonlama Derneği ve Nişantaşı Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlendi. Üniversitenin Maslak 1453 NeoTech Kampüsü’nün ev sahipliği yaptığı forumun açılış konuşmasını Kitlesel Fonlama Forumu Kurucusu Savaş Ünsal yaptı. Ünsal'ın ardından Türk Telekom CEO'su Paul Doany konuyla ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaştı. "İMECENİN İNTERNET ÜZERİNDEKİ HALİ" Kitlesel fonlamayı 'büyük kitlelerin küçük miktarda destekleriyle girişimcileri desteklemesi' olarak tanımlayan Savaş Ünsal, "Bu bir alternatif fonlama sistemi. Önceden imece usulümüz vardı. Mesela bir düğün yapılacaksa herkes birleşir, cebindeki paradan verirdi ve düğün öyle yapılırdı. Bu da imece usulünün internet üzerindeki hali" dedi. CrowdFON, fonGOGO gibi platformların bugünün fonlama platformlarına örnek olduğunu söyleyen Ünsal, "Herhangi bir projeniz olduğu zaman bu platformların üzerine koyuyorsunuz ve sosyal medyadan projeniz için ihtiyacınız olan destek miktarını söylüyorsunuz. Örneğin bir kitap projeniz var ve bunun için 5 bin liraya ihtiyacınız var. 10 lira destek verirseniz imzalı bir kitabınızı, 20 lira verilirse iki tane imzalı kitabınızı göndereceğinizi söylüyorsunuz. Projenizin 30 gün içinde fonlanmasını sağlamaya çalışıyorsunuz" diye konuştu ve ekledi: "Yaklaşık 20 milyon pazarımız var mevzuattan sonra çok daha büyüyeceğini düşünüyorum." "TEKNOLOJİ TABANLI VE SOSYAL FAYDA SAĞLAYAN PROJELERİ DESTEKLİYORUZ" İdeanest Kitle Fonlama Programı Yöneticisi ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan Kaan Aksay, "İdeanestolarak kitlesel fonlamanın bağış bazlı versiyonu olarak çalışıyoruz. Türkiye'de bu konudaki iki platformundan biriyiz. Bizim konumuz biraz daha bağış bazlı olduğu için daha çok bağış ve yardımlaşma üzerine kurulu. Bu aslında önceden uygulanan imece usulü gibi hep olan bir şeydi, biz birazda daha ön plana çıkardık. Bu uygulamaların yeni mevzuat değişikliği ve diğer platformlarla beraber daha da hız kazanıp, faydalı olacağına inanıyoruz. Bizim platformumuzun belli kriterleri var. Her türlü projeyi kabul etmiyoruz. Bizim kriterimizin temeli projenin teknoloji tabanlı olmasına ve sosyal fayda sağlamasına dayanıyor. Bu ikisini içeren projeleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz. "NISHNOVA İLE GİRİŞİMCİ GENÇLERE DESTEK OLUYORUZ" Nişantaşı Üniversitesi NishNova yöneticisi Gökçe Tabak ise, startuplar için fonlamanın çok önemli olduğunu ve alternatiflerin piyasada bulunmasının önemine dikkat çekti. Bu alanda melek yatırımcılar, mikro girişim sermayeleri gibi fonlar bulunduğunu söyleyen Tabak, "Kitlesel fonlamayı ise küçük küçük fonların bir araya gelerek ilgili çekici potansiyel sahibi projelere aktarılan bir sistem olmasından dolayı çok önemli bir fonlama alternatifi olarak görüyoruz" dedi. NishNova olarak ekosistem içinde bulunan girişimciler vestartuplariçin önemli olan bu forumu desteklemekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Tabak, NishNova'nın transfer ofisi, proje ofisi, gelişim ofisi ve melek yatırım gibi ağları bünyesinde bulundurduğunu belirtti. Bu merkezle öğrencilerin girişimcilik dünyasına dahil olduğunu dile getiren Tabak, bu şekilde gençlerin desteklenen fikirleriyle kariyerlerine ivme kazandırabileceklerini ifade etti.