(Görüntülü Haber) "Kırım'dan kalkan gemiler Türk limanlarına giremiyor"

Gülseli Kenarlı - İdris Tiftikçi / İstanbul () - Türkiye ile Kırım arasında deniz ticareti durma noktasına geldi. Kırım limanlarında kalkan gemiler Türk limanlarına yaklaşık iki haftadır "Port Of Clearance" belgesi (geliş limanını belirten belge) kontrolü ile yanaştırılmadığı için Türk ihracatçısı Kırım'a mallarını göndermiyor. Selin Global Dış Ticaret Genel Müdürü Arzıgül Kaymakçı, "Son zamanlarda gemilerimiz Sevastopol'den geldiğinde, Zonguldak Limanı'na yanaştırılmıyor. Bu büyük bir sorun; çünkü, topladığımız yükleri ihracatçılarına geri göndermek zorundayız. Gemi yanaştırılmıyor dolayısıyla yükleme yapılamıyor" dedi. "Zonguldak ve Sivastopol arasında deniz ticareti durdu" Selin Global Dış Ticaret Genel Müdürü Arzıgül Kaymakçı, "Biz birkaç senedir, Ro-Ro gemilerine ve Ro-Pax gemilerine acentelik yapıyoruz. Seferlerimiz Zongundak'tan Sevastopol limanları arasında yapılmaktaydı. Ancak, son zamanlarda gemilerimiz Sevastopol'den geldiğinde Zonguldak Limanı'na yanaştırılmamaktadır. Bu büyük bir sorun çünkü topladığımız yükleri ihracatçılarına geri göndermek zorundayız. Gemi yanaştırılmıyor, dolayısıyla yükleme yapılamıyor. Şu anda Zonguldak ve Sevastopol arasında deniz ticaretimiz durmuş durumda" dedi. "Resmi olarak daha bir bilgi alamadık" Kaymakçı, Kırım limanları ile ilgili sorunun yaklaşık 2 haftadır gündemde olan bir konu olduğunu belirterek, "Cevap da alamıyoruz; çünkü, resmi yazılı bir dilekçe yok, yanaşamıyorsunuz. Sadece şifahen biz bu bilgiyi alabiliyoruz, resmi olarak daha bir bilgi alamadık" diye konuştu. "Talep çok yüksek" Narenciye, yaş meyve-sebze ve inşaat malzemeleri taşıdıklarını belirten Kaymakçı, "Senelik olarak sadece bizim iki gemimizle yaptığımız ticaretten 150 milyon dolar kadar kayıp söz konusu. Geçen senenin istatistiklerine göre Kırım'a Türkiye'den 680 (gemi) kalkmıştır. Talep çok yüksek. Şu an çok büyük sıkıntıdayız. Yapılan yatırımlar, şu an mevcut yapılan bir sürü anlaşma var ve insanlar bizden cevap bekliyorlar. Bu süreç ne kadar daha devam edecek ve ne zaman başlayacaktır" diye konuştu. "Nedeni Kırım'dan gelmiş olması" Arzıgül Kaymakçı, gemilerin yanaştırılmama gerekçesi konusunda ise "Gerekçe Kırım limanlarından gelmeleri" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Söz konusu yasak, (gemiler) Kırım'dan geldikleri için. Bizim Türk gemimiz var, tamamen Türk personeli çalışmakta; ama, gemi halen yanaşamıyor. Nedeni de Kırım'dan gelmiş olması."