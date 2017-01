(Görüntülü Haber)Kilosunu 50 kuruşa satamadığı portakalı ücretsiz dağıtıyor

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()ANTALYA'nın Kemer ilçesi'nde oturan 30 yaşındaki Burak Özdemir, ailesine ait 2 binin üzerinde portakal ağacındaki ürünler kilosu 50 kuruşa alıcı bulamayınca, tepki amacıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtma kararı aldı. Kemer'de oturan Türkiye şampiyonu ve Avrupa'da derece sahibi enduro motosiklet sporcusu Burak Özdemir, Kuzdere Mahallesi'nde ailesine ait portakal bahçesindeki ürünler para etmeyince ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtma kararı aldı. 2 binin üzerinde ağaçtan yıllık yaklaşık 150- 200 ton ürün aldıklarını aktaran Burak Özdemir, "Kilosu 50 kuruştan satılık tonlarca portakalımız var, alıcı yok. İhtiyacı olan varsa da gelip toplayabilir, ölmüşlerimin hayrına bedava" mesajıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ürünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtabileceğini duyurdu. '50 KURUŞA PAZARLAMAKTA ZORLANIYORUZ' Portakalın dökülüp yenemeyecek duruma gelmesindense ihtiyaç sahiplerinin tüketmesini istediğini aktaran Burak Özdemir, "Ailemizde 4'üncü göbek olarak tarımı devam ettirmeye çalışıyoruz. Tarım maalesef şu an içler acısı diyebiliriz. Yaklaşık 10-15 yıldır hep portakal 50 kuruş seviyesinde seyrediyor. Şu anda alıcı bulmakta da zorlanıyoruz. Fakat televizyonu açtığımızda 2 lira, 3 lira, 4 lira gibi fiyatlarla karşı karşıyayız. Bunu 50 kuruştan üretici olarak pazarlamakta zorlanıyoruz" dedi. 'ÖLMÜŞLERİMİN HAYRINA DAĞITACAĞIM' Ürünün 50 kuruş olmasına rağmen alıcı bulamamasına tepki için portakalı ücretsiz dağıtma kararı aldığını kaydeden Özdemir, "50 kuruşa bunu satmamamızdan ötürü ben de biraz hayıflanma ve sinir doğurdu. Bunu sosyal medyada da paylaştım. '50 kuruşa tonlarca portakalımız var satamıyoruz, etrafta, çevrede yemek isteyen, ihtiyacı olan herkese ücretsiz, ölmüşlerimin hayrına dağıtacağım' diye bir paylaşımda bulundum. Bu da biraz ses getirdi işin açıkçası. Biz bu dağlarda büyümüş, büyük dedelerimizden beri Toroslar'ın Yörük'üyüz. Benim dedelerim de hep yedirip, içirip ikramda bulunmayı çok severdi. Ben de bu şekilde onların hayrına, hayır kapıları kapanmamış olsun dedim bu vesileyle. Bu şov gibi anlaşılmasın, bunu canı gönülden isteyerek yapıyoruz. İsteyenlere ve ihtiyacı olanlara da tekrar sesleniyorum, buyursun gelsinler. Yerinde görebilirler, inceleyebilirler. Bizim kapımız herkese açık. Misafir de ederiz seve seve" diye konuştu. 'CAN SUYU VERİR DİYE DUA EDİYORUZ' Yaptığı uygulamayla devlet yetkililerine seslerini duyurmak istediğini de vurgulayan Burak Özdemir, şöyle dedi: "Yaklaşık 2 binin üzerinde portakal ağacımız var. 150- 200 ton gibi yıllık hasatımız oluyor. Dönemsel olarak alıcı bulabiliyoruz, bazen de bulamıyoruz. Rusya kriziyle beraber ihracatın durması söz konusuydu şimdi tekrardan başlayacağı söylendi fakat bu henüz tarlaya yansımış değil. Çiftçiler olarak bunu pek hissedemedik. Ama inşallah bunun gibi pazarlara daha da yayılarak, kendi ürünlerimizi pazarlayarak ülke ekonomisine daha fazla katkısı olur. Tarımın, narenciyenin ve çiftçiye bir nebzede olsa can suyu verir diye dua ediyoruz." 'İNSAN ÜZÜLÜYOR BU KADAR PORTAKAL VAR' Burak Özdemir'in sosyal medya paylaşımının ardından bahçeye gelen arkadaşı Ferit Haşimoğlu da portakal topladı. Haşimoğlu, "Burak ağabeyimiz 4 senedir tanıyoruz. Dün sosyal medya üzerindeki paylaşımını gördüm. Hatta beni aradı 'arkadaşlarına da söyleyebilirsin, ihtiyaç sahipleri buyursun, gelsin toplasın' dedi. Tabi ben de ihtiyacım olduğu için eve meyve toplayayım diye geldim. İnsan üzülüyor bu kadar portakal var, insanlar bu kadarını toplayıp da evine götüremeyecek. Ağabeyimizin satması, verdiği emeğin karşılığını da almasını istiyoruz" dedi.