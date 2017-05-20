(Görüntülü Haber) KGGD Başkanı Gülsoy: İş Dünyasının gündemi, üretim ve istihdam olmalı

KAYSERİ Genç Girişimciler Derneği (KGGD) tarafından Girişimcilik ve İnavasyon Çalıştayı düzenlendi. ORFİSED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gülsoy, iş dünyasının gündeminin çözüm süreci değil, üretim ve istihdam olması gerektiğini söyledi. Türkiye'deki 10 üniversitedeki girişimcilik kulüplerinin öğrencileri katıldığı çalıştay'a Kadıoğlu, Gözüküçük, Kebo ve Yapay Elmas Kaplama firmalarının yönetim kurulu üyeleri katıldı. Çalıştaya ev sahipliği yapan ORFİSED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy yaptığı konuşmada, şöyle dedi: "Ülkemizde ekonomik gelişmeler herkesi ilgilendirmektedir. Türkiye ekonomisinde bazı sıkıntıların olduğunu söylemek gerekir. Günlük gelişmeler üzerinden ekonomiyi değerlendirmek yanlıştır. Enflasyon iki haneleri görmüştür. Bu duruma karşım elzem alınmalıdır. İşsizlik rakamları yüzde 13'e genç işsiz sayısı ise yüzde 24'e çıkmaktadır. Ülkemizde gelir adaletsizliği vardır. İş dünyasının üzerinde durması gereken çözüm süreci adı altındaki ihanet sürecine kafa yormak değil, milli ekonominin hayata geçirilmesi, üretim ve istihdam olmalıdır." Tarım alanında yeterice üretim yapılmadığına dikkat çeken Gülsoy, Türkiye ekonomisin kısır döngüden çıkarılması gerektiği ifade etti. Konuşmanın ardından panelistler mesleki bilgilerini ve girişimcilik önerileri salonu dolduran öğrencilerle paylaştı.