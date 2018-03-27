(Görüntülü Haber) Kemer'de turizm sezonu erken başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, turizm sezonu erken başladı. 12 ay açık oteller, mart ayı itibarıyla dolarken, kapalı işletmeler de kapılarını açmaya başladı. Bu ay, nevruz tatili yapan İranlı turistlerin yanı sıra Rus turistler de ilçeye ilgi gösterdi. Rusya'da soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, tatil için Kemer'e gelen Rus turistler, plajlara indi.



Turizm sektörü temsilcileri, 'rekor yıl' olarak değerlendirilen 2014 rakamlarının 2018 yılında da gerçekleşeceğine yönelik tahminlerde bulunurken, Kemer'de turizm sezonu erken başladı. 12 ay açık oteller, mart ayı itibarıyla dolarken, kapalı işletmeler de kapılarını açmaya başladı. Bu ay, beklenenin dışında, Nevruz tatilinde olan İranlı turistlerin yanında Rus turistler de ilçeye ilgi gösterdi. Rusya'da hala soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, tatil için Kemer'e gelen Rus turistler de plajlara indi.



Rusya'dan oğlu ve kız kardeşiyle birlikte Kemer'e tatile gelen İrina Prokhorova, "Türkiye'ye ilk defa ilkbaharda geliyoruz. Daha önce hep yazları gelmiştik. Burada ilkbahar muazzam. Hava çok güzel, deniz elbette hala biraz soğuk; ama biz çoktan denize girdik çocuklarla birlikte. Bizim oralarda, şu anda soğuk hava ve hala kar var. Sizde sadece dağların zirvesinde kar var, bizde ise her yerde. Türkiye'ye çok fazla Rus turist geleceğini düşünüyorum. Zaten mart ve nisan aylarında da gelmeye başladık. Mayıs bayramı ve izinlerle birlikte çok daha fazla Rus turist gelecek" diye konuştu.



'RUS TURİSTLER TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR'



İrina Prokhorova'nın kız kardeşi Marina Kurakayeva ise "Burası çok güzel. Temiz bir yer ve tertemiz bir hava var. Atmosferden çok etkilendim. Çok iyi dinlenebiliyoruz. Türkiye'ye bu sene çok fazla turist geleceğini biliyoruz. Daha önceleri kapalı bir dönem olmuştu. Şimdi açıldı ve Rus turistler Türkiye'yi çok seviyor" dedi.



'ÇOK FAZLA TURİST GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'



Moskova'dan tatil için kızıyla birlikte gelen Oleysa Bickova, "Kemer, çok güzel bir yer. Çok fazla turistin Kemer'e geleceğini düşünüyorum; ama sezon açıldığında ve daha fazla sıcak olduğunda. Rus turistler, Türkiye'yi çok seviyor" diye konuştu.



Natalie Kotova da 2 çocuğuyla Kemer'e geldiğini anlatarak, "Moskova'da kar var ve çok soğuk; ama burası çok iyi bizim için. Otelde çok fazla turist var. Hava iyi ve güneşlenebiliyorsunuz. Daha önce ilkbaharda gelmemiştim; ama çok beğendim" dedi.



'UMUTLANDIKÇA UMUTLANIYORUZ'



Bölgede 12 ay açık olan Limak Limra Otel'in Genel Müdürü Dinçer Sarıkaya, yapılan rezervasyonlara bakarak, 2018 yılında Rus pazarında, diğer yıllara oranla çok daha fazla artış beklediklerini vurguladı. Sarıkaya, şunları söyledi:



"Özellikle erken rezervasyonlarla bunu yaşadık. Dolayısıyla 2018 yılında Türkiye'ye ilk defa gelen Rus misafirlerimizin yorumlarına baktığımızda, yüz yüze görüşmelerimizde Türkiye'yi çok beğendiklerini, özellikle Antalya'yı sevdiklerini ve mevsimini beğendiklerini söylediler. Şimdiye kadar bu özellikleri nasıl kaçırdıklarını dile getirdiler. Dolayısıyla da reklama gerek olmadan kulaktan kulağa yayılan bir taleple önümüzdeki günlerde yaşadığımız sezon içerisinde hesaplanmayan bir artış göstereceğini düşünüyorum. Tabi bunda da diğer pazarların tamamen kucaklarını açmamış olmalarının da avantajını yaşıyoruz, diyebiliriz; fakat bunu yaşayan Rus misafirlerimiz bize 'sürekli müşteri' dediğimiz müşteriler olarak geliyor. İç içe bir aile havasında bunu sürdürüyoruz. Gün geçtikçe de konaklama sayıları artıyor. Eskiden bu misafirler 5 ile 7 gün gelirken, şu anda iki haftalara dayanmaya başladı rezervasyon süreleri. Dolayısıyla umutlandıkça umutlanıyoruz. Ruslar da mutluluklarını dile getiriyor. 2018 yılında belki de rekor bir düzeye gelecek."



'RUS MİSAFİR AKINI OLACAK'



Turizmin sıkıntılı olduğu dönemlerde Ukrayna pazarına girdiklerini hatırlatan Sarıkaya, "Ukrayna pazarındaki artış da devam ediyor. Dolayısıyla Rus pazarındaki artışı dengeli bir biçimde yürütüp, bu talebi en iyi şekilde karşılamaya özen göstereceğiz. 2018 yılında tüm diğer yılların üzerinde bir Rus misafir akını olacağını şimdiden tahmin ediyoruz" dedi.