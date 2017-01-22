(Görüntülü Haber) Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun: Reçete anayasa değişikliği

MERSİN'de, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSAİD) Genel Kurul Galası'nda konuşan Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, ülkenin koalisyonlardan çok çektiğini belirtip, reçetenin anayasa değişikliği olduğunu söyledi. Divan Otel'de düzenlenen galaya Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun'un yanı sıra Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Mersin Başkanı Hakan kayacı ve iş adamları katıldı. Programda katılımcılara seslenen Bakan Yardımcısı Coşkun, meclis çalışmaları tamamlanan anayasa değişikliğinin Türkiye'nin selameti için çok yararlı olduğuna inandığını söyledi. 7 Haziran'da hafif bir türbülans yaşadıklarını ve yaşanan kısa istikrarsızlığın bile ülkeye çok pahalıya mal olduğunu söyleyen Coşkun, ''Bundan sonra 'Söz, karar milletindir' anlayışı yerini bulacak. Vatandaşımız bundan sonra iradesine, ülkesinin geleceğine sahip çıkacak ve bunda söz sahibi olacaktır. Siyasi istikrar bir ülke için çok önemli. Bu ülke koalisyonlardan çok çekti. Bunların hepsinin çaresi ve reçetesi bu. Biz dünyada yeni bir şey icat etmiyoruz. Siyasi istikrarı sağlama adına sistem değişikliği halkımızın da onayıyla hayata geçtiğinde önümüzü rahat göreceğiz'' dedi. SİYASİ İSTİKRAR YOKSA EKONOMİK İSTİKRAR DA YOK Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın da olamayacağını belirten Coşkun, ''Bu anayasa değişikliği Nisan başındaki halk oylamasıyla birlikte hayata geçecek. Ekonomimiz daha sağlam temellere oturacak. her şey normale dönecek. Bir kaç ay sonra, dış mihrakların terör örgütleriyle başaramadıkları ülkeyi tıkama planlarını, ekonomik reçetelerle bozguna uğratma yolundaki gayretleri halkımızın Nisan ayındaki kararıyla sona erecek'' diye konuştu. TÜRKİYE ZOR DURUMDA YÜZDE 2,2 BÜYÜDÜ 15 Temmuz FETÖ darbe girişimlerinin artçı sarsıntılarının sürmesine rağmen büyümenin devam ettiğini dile getiren MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, böyle bir dönemde Türkiye ilk 9 ayda yüzde 2,2 büyüdüğünü söyledi. Yeni anayasa ile ilgili de MÜSİAD'ın görüşlerinin hep aynı olduğunu belirten Olpak, şöyle konuştu: ''Türkiye'de kuvvetler ayrılığı diye bir sistem var ama içerisine bakınca kuvvetler karmaşası. Bu ayağımıza bir engel. Bu engelin ortadan kaldırılması gerekir. Bugün yapılan da bu. Meclis aşaması geçti, umarız referandum aşaması da sıkıntısız geçer. Büyümeyle ilgili hedefimiz büyük ve memnun olmadığımızı söyledik ama 2,2 çok önemli. Aynı dönemde ABD yüzde 1,6, Almanya 1,5 büyüdü. Kendimize haksızlık etmeyelim. Biz nelerle mücadele edip neler elde ediyoruz, birileri bu mücadelelerde olmadığı halde hangi çerçeve içerisindedir? Üyelerimize 2017'yi nasıl bekliyorsunuz diye sorduk. 4 ayrı başlık çıktı. Üyelerimizin yüzde 38'i yeni yatırım planlıyor, yüzde 31'i istihdamı arttırmayı planlıyor, Yüzde 33'ü tasarrufu arttırmayı planlıyor, yüzde 48'i de 2017'yi 2016'dan daha iyi görüyor''. Konuşmaların ardından yeni üyelere rozetleri takıldı ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.