(Görüntülü Haber) Kahveciler kafelerden şikayetçi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kahvehanelerin kafeler nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.



Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu'nun istişare, değerlendirme, eğitim ve mesleki dayanışma toplantısı Antalya'da yapıldı. Lara Club Sera Hotel'deki toplantıya TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve illerdeki kahveci odalarının başkanları katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Bendevi Palandöken, kahvehanelerin bugün kafeler nedeniyle çok ciddi sorunlar yaşadığını belirtti. Palandöken, “Sizler bir kültürün parçası değil kültürsünüz. Onun için size destek verilmesi lazım. Hem devletin hem hükümet programlarında hem de TESK olarak birinci önceliğimiz sizsiniz. En küçük çay ocağımız, bir ocakçı, bir askıcı, bir de başında sahibi 3 kişi. Türkiye'de en çok işçi çalıştıran fabrika ile kendinizi mukayese edin. Hangisi daha çok istihdama katkı sağlıyor? Esnaf ocağı dediğimiz, küçük iki tane iskemlesi olan bir yer, bir de kahvehaneleri düşünün. Sizler önemli birer işletmesiniz. Sizde çayı en pahalı 50 kuruşa, öbür tarafta 7.5 liraya içer. Fiyat bakımından babaları sizin mekanlarınıza çocukları da o kafe türü yerlere gider. Çünkü emekleri yok bir tane çaya kahveye 10 liraya verirken hiç düşünmezler. Ama babaları 50 kuruşa çay içebilir miyim diye düşünerek hareket eder" diye konuştu.



Kafelerde oyun kağıdı, tavla, okey, nargile olmasını da eleştiren Palandöken, "Bunlar sizin mesleğiniz. Bir taraftan haksız rekabet, diğer taraftan sigara içiliyor diye iş yapmaya çalışırken diğer tarafta şehir kulübü veya dernek lokali. Düşünün gidip onları kimse ne denetliyor, ne oyun oynandığı ve nelerin yapıldığı bilgisine sahip değil. Ama siz ayaküstünsünüz ilk size geliyorlar. Kahvenin önüne iskemleyi niye koydunuz diye geliyor. AVM'nin önünde veya kafenin önündeki tenteyi görmüyorlar, dükkandan daha büyük" dedi.



'FRANCHİSİNG MARKALAR KAHVECİ ESNAFINA DARBE VURDU'



Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Genel Başkanı Murat Ağaoğlu ise kahveci, kıraathaneci esnafının teknolojiye ayak uyduramadığını belirtti. Kahvehane kültürünün göz ardı edilemeyecek büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Ağaoğlu, son zamanlarda kafe işletmeciliği sektöründe franchising markaların kahveci esnafına da çok büyük darbe vurduğunu söyledi.



Kanuna göre kumar kastı olmaksızın okey, tavla, her türlü kağıt oyunlarının ancak kahvehane ruhsatlı yerlerde oynanabileceğini belirten Murat Ağaoğlu, buna rağmen kafe ruhsatı alan işletmelerde tavla, okey, kağıt oyunları oynatıldığını, kahveci esnafıyla haksız rekabet oluştuğunu kaydetti. Yaptıkları tüm girişimlere ve kolluk kuvvetlerinin yetersiz olması nedeniyle bu durumun önüne geçemediklerini belirten Ağaoğlu, özellikle son zamanlarda büfe işletmeciliği yapan esnafın büfe etrafına masa sandalye koyarak çay kahve satışı yapması ve bir nevi çay ocağı faaliyeti göstermesinin de haksız rekabet oluşturduğunu dile getirdi.





