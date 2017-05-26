(Görüntülü Haber) Kadın girişimciden çiftçileri rahatlatacak ürün

MANİSA'da üniversiteden kimya bölümü mezunu girişimci 37 yaşındaki Burcu Çağlayan, danışman hocası Prof. Dr. Yüksel Abalı'nın da desteğiyle üzümlerin daha kaliteli kurutulmasında kullanılması için ürün geliştirdi. KOSGEB'ten girişimcilik desteği alan Çağlayan, kurduğu şirketle ürününün hem pazarlamasını yapacak, hem de çiftçinin daha kaliteli ve ihracata uygun üzüm kurutmasını sağlayacak. Manisa'da yaşayan 1 çocuk annesi Burcu Çağlayan, yıllardır üstünde çalıştığı fikrini hayata geçirme fırsatı buldu. Çağlayan, üniversiteden hocası olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı'nın da desteğiyle, MCBÜ Teknokent'te şirket kurdu. Ar-Ge çalışmalarını burada kurduğu işyerinde yürüten Çağlayan, üzümlerin kurumasında kullanılan zeytinyağı ve potasyum karbonat maddesini laboratuvar ortamında buluşturarak, daha kullanışlı ve çiftçinin ürününü ihracata elverişli hale getiren bir ürün üretti. Tablet haline getirilecek ürünün direk olarak suyla karıştırılacağını anlatan Çağlayan, "Sahada çiftçilerin çok ciddi problemlerle karşılaştığını gördük. Özellikle kurutma süresinin uzun olması ve sahada üzümün uzun süre kalmasından dolayı yağmurdan etkilenmesiydi. Ciddi bir ürüne ihtiyaçları olduğunu ve üzüm kurutma işleminin yıllardır aynı yöntemle yapılmasından yorulduklarını hissettik. Üreticiler kendileri, birleştirdiği potasyum karbonat ve zeytinyağını kullanarak bir tek bir ürün elde ediyor. Kullanılan zeytinyağının tartışmalı olması ve beklemiş yağın kullanılmasının negatif sonuçlara yol açtığını gördük. Biz zeytinyağını da işleyerek ideal noktaya getirdik. Zeytinyağı ve potasyumu da doğru konsantrasyonda karıştırarak tek bir ürün haline getirdik. En büyük avantaj uygulamaya kolaylığı olacak. Üzümlerin kurutma süresinde ve renginde avantaj var. İhracat için daha güzel üzümler elde edilecek. Bu ürün çiftçiye zaman kazandıracak, hep aynı standartta ürün elde etme ve elde ettiği üzümü daha yüksek fiyattan satma imkanı sağlayacak" diye konuştu. KOSGEB'TEN DESTEK ALDI Geliştirdiği ürün üzerindeki çalışmaların devam edeceğini, piyasada benzerinin bulunmadığını dile getiren Çağlayan, "Önce şirketimi kurdum, ardından teknokente başvurdum. Projemle KOSGEB'e gittim. 50 bin liralık girişimcilik desteği aldım. Hem ekipmanların alınması hem de kiranın karşılanması için hibe desteği aldık. Burası bizim Ar-Ge merkezimiz olacak. Daha sonrasında üretimimizi daha büyük ekipmanlarla yapmayı istiyorum. Kendi şirketimi kurmak, kendi ürünümü geliştirmek çok güzel. Ben bu ürünü üretiyorum, bu ürünle kurutulmuş üzümü de seve seve yiyorum" dedi. ÜRETİCİNİN İŞİ KOLAYLAŞACAK Ürünün Çağlayan'ın fikri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yüksel Abalı, "Üzümlerin üzerinde bulunan tabakanın uzaklaştırılıp, kurumanın daha kolay yapılabileceği ürünü ürettik. Bölgemizde çok faydalı olacağını düşünüyoruz. En büyük sorun üzüm kesiminden sonra kurutmak için bandırma işlemi yapılırken üretici potasa ile yağı belli oranda karıştıramıyor. Üzümde kuruma sırasında renk farklılıkları olabiliyor. Biz üreticiye daha kolay şekilde standart bir ürün yaptık. Yeni bir ürün geliştirdik. Bu ürünle üreticiyi sahada konsantrasyonu daha kolaylıkla ayarlayabilecek. Su içerisine atıldığında çözülebilen bir ürün yapıldı" diye konuştu.