(Görüntülü Haber) İzmirli çiçek üreticisi, çiçek devi Hollanda'ya ihracata başladı

İZMİR'in Bayındır ilçesindeki çiçek üreticileri, dünyanın çiçek devi Hollanda'yla imzaladıkları tohum alım sözleşmesinden sonra şimdi aynı ülkeye ihracata başladı.



Yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla kooperatiflerle anlaşma yaparak Türkiye’de sözleşmeli üretim modelini uygulayan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği sonuç verdi. 2007 yılından beri uyguladığı alım garantili sözleşmeli üretim modeli ile hem üretim miktarını hem de kaliteyi artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde Bayındırlı üreticiler, dünyanın en büyük çiçek üreticileriyle ortak proje yapacak güce ve birikime ulaştı. "Çiçeğin başkenti" olarak anılmaya başlanan Bayındır, artık sadece Türkiye'de değil dünyada da konuşulur hale geldi. Bayındırlı çiçek üreticilerinin kurduğu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP), dünya çiçek devi Hollanda’yla yaptığı çiçek tohumu alım sözleşmesinden sonra bu ülkeye süs bitkisi ihracatına da başladı. İhraç ürünü bitkilerle dolan TIR'a ilk yüklemeyi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptı. Kocaoğlu, "Görüyoruz ki herkes mutlu. Biz bu konuda başarılı olduk ama durmak yok! Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok pazarlayacağız, daha çok ihracat yapacağız ve daha hızlı kalkınacağız" dedi.



'SÖZLEŞMELİ ÜRETİMLE AYAĞA KALKTIK'



Dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya sahip olan Hollanda'da İzmir'in ve BAYÇİKOOP markasının tanınırlığının giderek arttığını söyleyen Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Sümerkan, Almanya’da katıldıkları bir fuarda Hollandalı firmalarla yaptıkları görüşmeler sonucunda bu ülkeye süs bitkisi pazarlamaya başladıklarını vurguladı. Sümerkan, "Firma yetkilileri Bayındır’a gelip ürünlerimizi gördü, kalitemizi beğendi. Şimdi ise Hollanda’ya süs bitkisi gönderecek ilk TIR'ımızı yolladık. Firma ile anlaşmamız ilk etapta 2 bin 500 adet ve 100 çeşit çalı grubu üzerine. Ancak firma yetkilileri gelecek senelerde de bizimle çalışacaklarını söyledi. Hollandalılara kendi çalışma modelimiz olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği mevsimlik çiçekte sözleşmeli üretimi anlattık. Bu sistemi çok beğendiler. Seneye İzmir’de, tıpkı Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz model gibi, kendileri için çalı grubu üretmemizi teklif ettiler."



HOLLANDA İÇİN TOHUM DA ÜRETİYORLAR



Süs bitkisi ihracatının yanısıra, 30 yıldır siklamen çiçeği tohumu üreten Hollandalı bir firmayla 5 yıllık alım sözleşmesi de imzalayan BAYÇİKOOP, önemli bir ar-ge çalışması sonucunda geliştirdiği siklamen tohumlarını Hollandalılar için hazırlamaya başladı. Dünyanın en büyük çiçek ihracatçı ülkesi olarak pazarda ezici bir üstünlüğü bulunan Hollanda'yla yapılan bu anlaşma, hem Bayındırlı çiçek üreticileri hem de Türkiye çiçekçilik sektörü için de tarihi bir dönüm noktası oldu.

