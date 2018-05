(Görüntülü Haber) İzmir'de, organik ürünler fuarına ilgi

ORGANİK ürünler ve zeytin-zeytinyağı sektörünün temsilcileri, Fuar İzmir’de bir araya geldi. Sektörlerindeki tek ihtisas fuarları olan Ekoloji İzmir ile Olivtech, bu yıl ikinci kez Gurme İzmir başlığı altında buluştu. Organik ürünler ile zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünlerinin en iddialı firmaları, Fuar İzmir’de bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl ikincisi 'Gurme İzmir' adı altında organize edilen 'Olivtech -8. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı' ile 'Ekoloji İzmir-9. İzmir Organik Ürünler Fuarı' birlikte açıldı. Açılışa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gençlik yıllarından üniversite birinci sınıftan beri tarımla ilgili projeler ürettiğini ve bunu 14 sene sonra belediye başkanı olunca hayata geçirmeye başladığını söyledi. Kocaoğlu, "Organik tarımdan zeytine, meyveden ceviz fidanına varıncaya kadar birçok destek verdik. Bugün İzmir’i sütün merkezi yaptık. Tarımsal ve hayvansal faaliyetin ve sanayinin gelişmesi için her türlü katkıda bulunduk. Zeytin, zeytinyağı üretimi artarsa, sektör büyürse, işte böyle büyük fuarlar doğuyor. Önce altyapıyı tamamlayıp yönetimi arttırmak, bunu da fuarlarla, dünyaya ihraç edilecek büyük markalarla buluşturup katma değerini yükselterek çiftçimizin, insanımızın yüzünü güldürmek, ülkemizi kalkındırmak, yaşam kalitemizi arttırmak amacımız. İşte bunun için çalışıyoruz" dedi. 'TÜKETİM DE FARKINDALIK DA ARTACAK' İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun davetiyle katıldıkları fuardan çok memnun olduklarını belirten KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bu fuarda açılan ilk ülke standının KKTC olmasından ayrıca mutluluk duyduklarını söyledi. Şahali, "Bizler tarımsal faaliyetlerimizi tanıtmak ve pazarı genişletmek, hem ihraç pazarlarına ulaşmak, hem de İzmir gibi benzer iklime sahip coğrafyada ticari, tarımsal faaliyetlerimizi tanıtma konusunda çok istekliyiz. Buradaki sertifikasyon firmalarıyla ciddi çalışmalarımız oluyor. Bizim için çok verimli bir fuar" diye konuştu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal ise şunları söyledi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda yapmış olduğu katkılar ve bize gösterdiği ilgi için özellikle teşekkür ediyorum. Organik tarım ve zeytinyağı fuarlarının en büyüğü ve en güzelini sayın Başkanımız Aziz Kocaoğlu gerçekleştiriyor. Amacımız hem organik tarımdaki farkındalığı, hem de zeytinyağı tüketimini arttırmak ve kamuoyunda bir farkındalık yaratmak." SEKTÖRÜN TEK İHTİSAS FUARI Sektöründeki tek ihtisas fuarları olan Ekoloji İzmir ile Olivtech, bu yıl ikinci kez 'Gurme İzmir' adı altında, yerli- yabancı tüm sektör temsilcilerini İzmir’de buluşturdu. Mevcut ürün yelpazesi süt, süt ürünleri, fermente ürünler, şarap ve teknolojileri ile bu yıl daha da zenginleşti. Olivtech Fuarı’da zeytin, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, fermente ürünler, şarap ve teknolojileri, fidan, tohum, gübre, şişe, kasa, bidon ambalaj, üretim teknolojileri, saklama üniteleri ve gıda analiz laboratuvarları, Ekoloji İzmir Fuarı’nda ise sertifikalı organik ürünler ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşları bulunuyor. KATILIMCI SAYISI ARTTI Ürün grubuna zeytin ve zeytinyağının yanı sıra süt, süt ürünleri, fermente ürünler ve şarabı da ekleyerek büyüyen Gurme İzmir-8. Olivtech Fuarı, bu yıl İtalya’dan 2 yabancı firmanın da aralarında bulunduğu 220 firmayı bir araya getirdi. Türkiye’yi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden tek sertifikalı fuar olan Gurme İzmir- 9. Ekoloji İzmir ise bu yıl 37 il ve 4 ülkeden toplam 149 katılımcıyı ziyaretçiyle buluşturuyor. Organik tekstil, kozmetik, oyuncak, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile laboratuvarlar ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı fuara geçen yıl 25 il 3 ülkeden 124 firma katılım sağlamıştı. DÜNYACA ÜNLÜ TADIM UZMANLARI OLİVTECH’TE En son 2009 yılında düzenlenen VINOLIVE - Zeytin, Zeytinyağı, Şarap ve Teknolojileri Fuarı’nın ardından 9 yıl sonra şarap, yeniden ziyaretçilerle buluşuyor. WSET, London Wine Academy ve Ecole du Vin gibi eğitim kurumlarından önemli birçok sertifikaya sahip, sektörün önemli şarap tadım uzmanlarından, 'Şarabın ABC’si' isimli kitabın yazarı Levon Bağış da Olivtech Fuarı’nda olacak. Şarapseverler, 'Levon Bağış ile Bağdan Kadehe Şarap' adlı Tadım Atölyesi’nde çeşitli şarapları tatma olanağı bulacak. Tüm dünyanın takip ettiği yarışmalarda jüri üyesi olan uluslararası şarap tadım uzmanı Tuğba Altınöz de, 'Tuğba Altınöz ile Kadehteki Sırlar' Tadım Atölyesi’yle Olivtech’de yer alacak. 10 ve 11 Mayıs günü gerçekleşecek etkinliklerin biletleri Biletix’ten satın alınabilecek. Fuarda ayrıca WSET diplomalı şarap eğitmen ve uzmanı Perran Arıbal da şarap tadımı etkinliği gerçekleştirecek. HER ŞEY ORGANİK Bu yıl 9'uncu kez gerçekleşecek Ekoloji İzmir Fuarı, kapılarını birçok yenilikle açacak. 23 bin metrekarede kurulacak özel tasarım alanında katılımcı firmalar, bu yıl ilk kez kendi organik ürünlerini sergileme imkanı elde ederken, ziyaretçiler ise tüm ürünleri bir arada görerek yılın en iyi tasarlanmış organik ürününü seçecek. Her şeyin organik olacağı bu fuarda, Türkiye’nin dört bir yanından getirilen ürünlerin satışa sunulacağı organik bir pazar kuruldu. Fuarda ayrıca, birbirinden lezzetli organik gıdaların tüketilebileceği organik restoran da tüm gün açık olacak. A Holü içinde bulunan Ekolojik Yaşam Merkezi’nde tamamı çocuk sağlığına uygun malzemelerden oluşan oyun grupları yer alacak. Çocuk Ekolojik Oyun Alanı adı altında oluşturulan platformda aktiviteler tüm gün sürecek. Gurme İzmir - 9. Ekoloji İzmir Fuarı’nda bu yıl ilk kez 'en iyi organik ürün' yarışması yapılacak. Katılımcı firmaların organik ürünleri arasından birinciyi fuar ziyaretçileri belirleyecek. Fuar kapsamında Ekoloji Ormanı’na fidan da dikilecek. SON GÜN ÜCRETSİZ Olivtech ve Ekoloji fuarları, 9 ile 12 Mayıs tarihleri arasında 10.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Profesyonel ziyaretçilerin ücretsiz girebileceği Olivtech Fuarı’na, son tüketici ise ilk üç gün 30 lira ödeyerek, son gün ise ücretsiz olarak girebilecek. Ekoloji İzmir Fuarı’nı ise yine profesyoneller ücretsiz, halk ise 5 lira ödeyerek ziyaret edebilecek. Son gün ise girişler yine ücretsiz olacak. FOTOĞRAFLI