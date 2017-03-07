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(Görüntülü Haber) İsveç'ten, AB dışında tatil yapana ceza gibi vergi

'TASARI ÖRNEK ALINIRSA CİDDİ SORUN YAŞANIR' İsveç hükümetinin hava taşımacılığının neden olduğu karbon salınımını gerekçe göstererek, meclis gündemine getireceği ekstra havalimanı vergisiyle ilgili yasa tasarısı, Türk...

'TASARI ÖRNEK ALINIRSA CİDDİ SORUN YAŞANIR' İsveç hükümetinin hava taşımacılığının neden olduğu karbon salınımını gerekçe göstererek, meclis gündemine getireceği ekstra havalimanı vergisiyle ilgili yasa tasarısı, Türk turizm sektöründe endişeye yol açtı. DETUR CEO'su Firuz Bağlıkaya, bu tasarının diğer Avrupa ülkeleri tarafından da örnek alınması ve uygulamaya geçirilmesi durumunda sektörün ciddi sorun yaşayacağı vurguladı. Firuz Bağlıkaya, “Şimdilik İsveç ile sınırlı bu çalışmaya şiddetle karşı çıkıp etkin bir mücadele yapmazsak, başta İskandinav ülkeleri olmak üzere diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de bu uygulamayı gündeme getirmesi kaçınılmaz olur" dedi.

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