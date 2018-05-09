(Görüntülü Haber) İstanbul'da 2 yeni gümrük ve ticaret merkezi kurulacak

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul'da iki yeni gümrük ve ticaret merkezi kurulacağını söyledi. Sefaköy'de Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gümrük ve Ticaret Merkezi Ortak Akıl Konferansı'na katılan Bakan Tüfenkci, Anadolu ve Avrupa Yakası'nda iki Gümrük ve Ticaret Merkezi yapılacağını açıkladı. Bakan Tüfenkci, Gümrük'te lojistik faaliyetlerinin öneminin altını çizerek, gümrük kapılarındaki bekleme sürelerinin ekonomiye ciddi yükler getirdiğini söyledi. Tüfenkci, “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma örgütünün yapmış olduğu bir çalışmada dünya ticaretinde maliyetlerin yüzde 15'ini gümrük işlemleri oluşturmakta. Bu oranda yüzde 1'lik bir azalma dünya ekonomisine yaklaşık 40 milyara yakın bir katkı sağlamaktadır. Yine aynı kuruluşun yapmış olduğu bir çalışma göre ise eşyanın ithalat ve ihracat işlemleri için fazladan 1 günlük beklemesi ticarete yüzde 4 oranında bir etki yapmaktadır. Azaltmaktadır yani. Ayrıca uluslararası kara taşımacılığı birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre taşımalıkta harcanan toplam sürenin yaklaşık yüzde 40'ının sınır kapılarında beklemelerden kaynaklandığını ifade etmektedir. Dünya Bankası tarafından hazırlanan lojistik performans endeksi raporuna göre gümrük işlemlerinin hızının yarı yarıya artırılması durumunda dünya çapında 33 milyar dolarlık bir büyüme olacağı tahmin edilmektedir. Bu yüzden özellikle gümrükle lojistik etkinliğin artırılmasında büyük bir önem ve potansiyele sahiptir. Bizde bu bilinç içerisinde hareket ederek hem gümrük işlemlerini hızlandırma hem maliyetleri azaltma aynı zaman da yeni modelleme yük çalışmaları ile Türkiye'nin 2023 hedeflerine ve ihracat hedeflerini yakalama bakımından yeni katkılar sunma bakımından bu akıl konferansını düzenliyoruz" dedi. 2 GÜMRÜK TİCARET MERKEZİ Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnşallah birini Anadolu, diğerini de Avrupa Yakası'nda kuracağımız, Gümrük ve Ticaret Merkezleriyle göz bebeğimiz İstanbul'umuza, uluslararası ticaret üssü niteliği taşıyan, gelişmiş altyapıyla donatılmış, yenilikçi bir anlayışla yeni bir tesis kazandırmış olacağız. Gümrük ve Ticaret Merkezilerine ilişkin fizibilite çalışmamız, bakanlığımızın Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki bir grup akademisyen ekiple müştereken yürütülmektedir. Projemiz kapsamındaki tüm paydaşlarla inşallah bir araya getirerek, görüş ve öneri değerlendirmelerini de aldıktan sonra; özellikle bu konferanstan sonra biraz daha bu işleri hızlandırmak istiyoruz."