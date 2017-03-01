(Görüntülü haber) İSMMMO: Çağdaş, demokratik meslek yasası istiyoruz

Gülseli Kenarlı - Yaşar Kaçmaz / İstanbul, 1 Mart () - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yücel Akdemir, Muhasebe Haftası’nın başlaması nedeniyle Taksim Anıtı’na çelenk koyarken mesleki sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Muhasebe Haftası nedeniyle Taksim’de bir açıklama yapan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yücel Akdemir, “Son dönemlerde yaşanan olumsuzlara karşı dik durmamızı sağlayan en büyük güç Türkiye’yi ve mesleğimizi onurlu bir şekilde sahiplenmek, savunmaktır” diye konuştu.

Çok sayıda muhasebecinin katıldığı anıttaki gösteride Yücel Akdemir, Türkiye genelinde hizmet üreten meslektaşlarının büyük iş yükü altında, artan gelecek kaygısıyla, sıkıntılı günler geçirdiğini açıkladı. Akdemir, köprü görevi gören, Mükelleflere her konu hakkında danışmanlık sağlayan mali müşavirlerin temel hak ve taleplerini görmezden gelindiğini belirtti.

Ekonomik sapmaların ve risklerin düzeltilebilmesi ve kayıtlı bir ekonominin var olabilmesi için mesleki işbirliğin şart olduğunu söyleyen Yücel Akdemir, güvenilir, şeffaf ve açıklanabilir kayıtlı bir ekonominin oluşturulması için mücadele yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Yücel Akdemir sözlerine şu şekilde devam etti:

“Cumhuriyetten, Laiklikten, Demokrasiden taviz vermediğimiz gibi duyduğumuz sorumlulukla hareket ediyoruz ve mesleğimizde bu doğrultuda yol alıyoruz. Göstereceğimiz dayanışma, ortak mücadele ve bir arada yaşama umudu sayesinde Türkiye olumsuz politikalardan kurtularak aydınlık yarınlara adım atacaktır. Bu, mesleki sorunların da çözümü konusunda da en önemli ilkelerden birisi olacaktır.”

Yücel Akdemir, taleplerini şöyle sıraladı:

• Mesleğin ihtiyacı olan çağdaş ve demokratik bir meslek yasasının çıkartılmasını,

• Bakanlık vesayetine son verilmesini,

• Nispi Temsil seçim sisteminin kaldırılmasını,

• Zamana endeksli ücret tarifesine geçilmesini,

• Meslekle ilgili yaptığımız her türlü harcamanın gider kabul edilmesini,

• Beyanname verme süreleri yeniden düzenlenmesini,

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