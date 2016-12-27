(Görüntülü Haber) İOSB Başkanvekili Şaban Gülbahar: “Çalışma seferberliğine ihtiyacımız var”

İSTANBUL, () – İSTANBUL Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) ve İstanbul Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) arasında imzalanan işbirliği protokolünün tanışma toplantısı yapıldı. İKBU Fatma Altınbaş Konferans Salonunda gerçekleşen ve işadamları, akademisyenler ve öğrencileri bir araya getiren toplantıya İKBU Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve İOSB Başkanvekili Şaban Gülbahar da katıldı. Yapılan stratejik işbirliği eğitim, danışmanlık, üretim gibi her iki tarafı da ilgilendiren konuları kapsıyor. Ürünlerin planlanma aşamasından itibaren bir arada olacak olan taraflar, o ürününün bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi ve ülke ile dünya ihtiyaçlarını karşılayan daha ucuz ve verimli bir şekilde mal edilmesini sağlayacak. Proje aynı zamanda İOSB işletmelerindeki çalışanlara hizmet içi eğitim alma fırsatı da yaratacak. İki tarafa da fayda sağlayacak bu sistemle çalışanlar, üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans programları ile hizmet içi eğitimleri alırken pratik bilgilerini de öğrenciler ve akademisyenlerle paylaşacak. İşbirliğinin bir diğer amacı ise ortak ürün geliştirme, marka ve patent alma ile proje aşamasındaki buluşları ürüne dönüştürme olacak. “OKURKEN KENDİ ALANLARINDA ÇALIŞMA İMKANI BULACAKLAR” Yaptıkları işbirliğinin en önemli amacını farklı sektörlerin üniversitelerindeki izdüşümlerini bir araya getirerek doğrudan kişisel ve kurumsal ilişkiyi sağlamak olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Yapılan stratejik işbirlikleri çerçevesinde insanları ortak paydalarda buluşturmazsanız bu anlaşmaların içi boş kalır. Biz bunun olmaması ve bu işi somutlaştırmak için bu adımı attık” dedi. Bu işbirliği ile öğrencilerin öncelikle kendi alanlarında çalışma imkanı bulacaklarını ifade eden Erhan şöyle konuştu: “Bunu sadece staj olarak değil üniversitemizde geçen yıl başlattığımız Co-op ( İş dünyası işbirliğine dayalı bir eğitim modeli) uygulaması çerçevesinde de devam ettiriyoruz. Stajda, sadece kendisine verilen süreyi doldurmaya çalışan öğrenci için herhangi bir notlandırma sistemi yok. Sadece stajı yapıp yapmadığı kontrol ediliyor. Biz bu uygulama ile bunu dersin bir parçası haline getirdik. Öğrencimiz isterse İOSB’de, kendi alanıyla ilgili bir işletmede normal bir şekilde işe girişi yapılarak çalışabilecek ve buradaki çalışmalar aynı zamanda not olarak da değerlendirilecek. Bu uygulama ile gördüğümüz sonuç ise öğrenci mezun olduğunda çalıştığı yer tarafından kendisine hemen iş teklifi geliyor olması. O yüzden çok ciddi bir adım attığımızı düşünüyorum. Bu işbirliğinin öğrencilere katacağı bir başka artı ise pek çok bilgiyi teori ve laboratuvar ortamında görmenin ötesine geçip sanayinin nasıl bir yer olduğunu, üretimin nasıl yapıldığını görme ve bu sürecin bir parçası olma deneyimini elde edecek olmaları.” “ÇALIŞMA SEFERBERLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR” Üniversite – sanayi iş birliğinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini belirten İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili Şaban Gülbahar ise şunları söyledi: “Bugün buraya, hocalarımıza üniversiteden çıkıp sahada bize ışık tutmaları ve öncü olmaları talebimizi iletmek için geldik. Geçirdiğimiz şu zor günlerde gönül seferberliğinin yanında çalışma seferberliğine de ihtiyacımız var. Biz istiyoruz ki bu teknoloji ve uzmanlık çağında, alanını en iyi bilen hocalarımız fabrikalarımızı gezsin ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda ülkemizi daha ileriye taşımak adına bize tavsiyeler versin ve yeni neler üretebileceğimiz konusunda bizlere yol göstersin.”