(Görüntülü Haber) "İnşaatın her aşaması 3D teknoloji ile tasarlanacak"

İNŞAAT sektöründe 115 yıllık bir geçmişe sahip olan Turner International, Türkiye ofisini Avrupa'nın merkezi haline getirdi. Türkiye'de inşaat sektöründeki en büyük açığın 'teknoloji' olduğuna dikkat çeken Proje Direktörü Mehmet Sami Kılıç, "Proje yönetimi yaptığımız projelerde, geliştirdiğimiz Bina Bilgi Modellemesi (BIM) ile her aşamayı 3 boyutlu platformda yönetiyoruz" dedi. Amerika'nın en büyük üst yapı inşaat firmalarından olan Turner International, Amerika dışında tam kapsamlı proje yönetimi servisi veriyor. İstanbul Kadıköy'de bulunan ofisi Turner Avrupa ve Orta Asya'nın merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yılda 13 milyar dolarlık işlem hacmi bulunan şirketin Amerika birikimlerini dünya çapında yansıtmayı hedeflediğini anlatan Turner International Proje Direktörü Mehmet Sami Kılıç, "Türkiye üzerinden Türki Cumhuriyetler pazarını da yönetiyor ve proje yönetim faaliyetlerimizi ilerletiyoruz. Türkiye'ye daha önem vermek için bu karar alındı. Ekonomik olarak zor bir zamanda bu kararın alınmasındaki en önemli etken; inşaat sektörünün Doğu Avrupa'da ve özellikle Türki Cumhuriyetlerde Türkiye üzerinden ilerlemesi oldu" diye konuştu. "PİYASANIN TEKNİK ALT YAPIYLA İLERLEMESİNİ İSTİYORUZ" İnşaat sektörünün Türkiye'de büyük bir sektör olduğunu belirten Mehmet Sami Kılıç, sektörün henüz tam olarak teknolojiye açılamadığını söyledi. Projeleri gerçekleştirirken teknik alt yapıya da önem verdiklerini vurgulayan Mehmet Sami Kılıç, sektördeki hedeflerini şöyle anlattı: "Türkiye pazarına girmemizdeki nedenlerden biri inşaat sektörünün Türkiye'de büyük bir sektör olması, ancak inşaatta teknolojinin halen tam olarak kullanılmaması. Bu konuda ilerlemek için yabancı firmaların Türkiye pazarında olmalarının faydasını görmek istiyoruz. Bankacılıktaki elektronik sistemler yurtdışıyla denk ama bu kadar inşaata rağmen sektörde teknoloji konusunda ilerlemiş durumda değiliz. İnşaatta teknolojinin ilerlemesi bu piyasaya bir renk ve verimlilik getirecektir. Biz proje yönetimini yaparken çeşitli teknolojik yardımları kullanarak yapmak istiyoruz, dünyanın diğer ülkelerinde yaptığımız gibi. '3 defa yıkarım 4 defa yaparım' mantığının dışında vaktin daha önemli olduğunu düşündüğümüz için inşaat sektörünün verimli bir şekilde ilerlemesi konusunda çalışmalar yapıyoruz." “YAP-BOZLARA VAKİT AYIRMAK İSTEMİYORUZ” Bina Bilgi Modellemesi (BIM) ile inşaat projelerini yönettiklerini vurgulayan Kılıç, "Her türlü inşaat projesinin bir maliyet bir de zaman tarafı var. Haliyle kalite de bunlara bağlı ilerliyor. Teknolojiden kastımız, Bina Bilgi Modellemesi (BIM) ile artık her şeyin önceden hesaplanarak yap-bozlara zaman vermeden,önce 3 boyutlu tasarlanıp ondan sonra sahaya uygulanması. Ayrıca, 4,5 ve 6 boyutlu dediğimiz zamanın ve maliyetin işin içine girdiği teknolojik yatırımlar. " ifadelerini kullandı. "DOĞU-BATI SENTEZİNİ İNŞAATTA DA YAKALAMAK İSTİYORUZ” Müteahhitliğin babadan oğula kalan bir meslek olduğunu ifade eden Kılıç, bu oluşumu kırmayı amaçladıklarını belirtti. Hedeflerinin inşaatın Türkiye'de profesyonelleşmesi olduğunun altını çizerek Kılıç şöyle devam etti: "Ülkemizdeki firmalar gerçekten çok çalışkan. Batıda da işgücü Türkiye'deki kadar iyi olan firmalar çok yok. Doğu ile batı sentezinde inşaatta da yakalamak istiyoruz. Dünya'da yaklaşık 70'in üzerinde ofisimiz var ve ulaşamadığımız köşe yok. Dışarıya açılmak isteyen Türk firmalara yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.” "YEŞİL PROJEDE DÜNYA LİDERİYİZ" Turner International Proje Direktörü Mehmet Genç ise Turner'ın yeşil bina projelerinde dünya lideri olduğunu söyleyerek, "Yüz senedir yapmadığımız hata yok diyoruz. Yapmadığımız hata olmayınca düzeltmediğimiz hata da yok. Türkiye'de son olarak Kaplankaya Projesi'ni bitirdik. Kaplankaya projesinde en ufak bir ağaca zarar gelmesin diye çok dikkatli çalışıldı, arazi sürekli fotoğraflandı. Çevreye bir zarar verip vermediği sürekli takip edildi. Emaar Square projemiz keza halen devam ediyor, bildiğiniz gibi yüksek katlı bina da bulunduran karma kullanımlı bir proje.Aynı zamanda LEED Altın Sertifikası almayı hedefleyen Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı adına Finans Merkezi’nde 40 ve 46 katlı iki tane kulenin proje yönetimini de yapmaya başladık.yoruz Turner yeşil bina projelerinde dünya lideri, çevre adına çalışmalarımız sürekli devam etmekte” dedi. “BANKALAR ADINA PROJELERİ TAKİP EDİYORUZ” Bankalar adına inşaat yatırım projelerini de takip ettiklerini söyleyen Mehmet Genç, “Bir diğer başarımız ise dünya çapındaki bankaların bize olan güvenleri. Yatırımcı inşaat projesi için bankadan kredi çektiğinde, uluslararası bankalar bizim ile iletişime geçip kendileri adına inşaatı kontrol etmemizi ve kendilerine raporlamamızı talep ediyor. Şeffaf çalışmalar yapıyor olmamız ve sektörde uzun yıllardır aktif olmamız bu konuda bizim seçmelerinin en büyük nedeni" şeklinde konuştu. "DÜNYA’DAKİ EN YÜKSEK BİNALARIN BİR ÇOĞUNDA TURNER İMZASI Turner International, inşaat sektöründe işe proje mimarlarını seçmekle başlıyor. Proje yönetimi firması olarak faaliyet gösteren şirket, mimarın bulunmasından başlayarak işin son etabı olan teslimine kadar projenin tamamlanması için gerekli olan tüm hizmeti sağlıyor. İş programının doğru ilerlemesi için gerekli önlemleri de alan şirket, İş Güvenliği Uzmanları ile iş kazalarının da önüne geçmeyi hedefliyor. Dünyadaki en yüksek binalardan çoğunda, örneğin, Burj Dubai, Doha Convention Center and Tower, Taipei 101, Federation Tower, Al Hamra Tower Turner imzası bulunuyor.