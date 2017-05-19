(Görüntülü Haber) İDEKAD Genel Başkan vekili Tunay: Kalkınmanın yolu, iş dünyasından geçiyor

Zafer BARIŞ/KAYSERİ ) İŞ Dünyası Ekonomik Kalkınma Strateji Derneği (İDEKAD) Genel Başkan Vekili, eski CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay, "Türkiye'nin kalkınmasının yolu, iş dünyasından geçiyor. Aslında dünyadaki bütün devletlerin kalkınmasının yolu, iş dünyasından geçiyor. Ekonomi iyiyse, para varsa, zenginlik, refah varsa, ülke iyidir, yoksa ülke sıkıntılıdır" dedi. İDEKAD Genel Başkanı Elçin Çelebi, Genel Başkan Vekili Faik Tunay, Kayseri Şube Başkanı Tuğba Yörük Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Genel Başkan Çelebi, "İş dünyası ile düşünce derneğini birleştirerek, farklı bir oluşum kurmak istedik ve İDEKAD ortaya çıktı. Bu amaçla yola çıktık. Türkiye'nin ulaşmak istediği hedeflere iş dünyası olarak destek vermek istedik. Biz şubeli bir derneğiz ve Türkiye'nin her ilinde şubemizi açmayı düşünüyoruz. İlk şubemizi de bugün Kayseri'de açtık" diye konuştu. İDEKAD Genel Başkan Vekili ve 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay da, "Binlerce sivil toplum kuruluşu ve dernek var. İDEKAD'ın farkı nedir, diye bir soru akla gelebilir. İDEKAD'ın Genel Başkanı bir hanımefendi, yönetiminde de erkeklerden çok kadınlar var. Bu çok güzel bir şey. Ben, 18 yaşından beri siyasetin içindeyim. Bir erkek olmama rağmen, erkek hegemonyasından bıkmış birisiyim. Çünkü kadınların olmadığı bir yerde, incelik olmaz, zarafet olmaz, aslında kalite de olmaz" ifadelerini kullandı. Tunay, Türkiye'nin kalkınmasının yolunun, iş dünyasından geçtiğini belirterek, şunları söyledi: "Aslında dünyadaki bütün devletlerin kalkınmasının yolu, iş dünyasından geçiyor. Ekonomi iyiyse, para varsa, zenginlik, refah varsa, ülke iyidir, yoksa ülke sıkıntılıdır. Türkiye'nin büyümesi için, ilerlemesi için yeni bir atılıma ihtiyacı var, tekrar yeni bir ruha, anlayışa ihtiyacı var. O yeni ruh ve yeni anlayış da yeni insanlarla, yeni kafalarla, vizyoner kafalarla olur. Vizyon olmadan başarının geleceğine de inanmıyorum. 15-30 sene önceki dünyayla bugünkü dünya bir değil ve 15-30 sene sonra da çok başka bir dünyayla karşı karşıya kalacağız. Gelişimi, Ar-Ge'yi, teknolojiyi takip eden kazanır, takip etmeyen ise kaybeder. İDEKAD olarak bizler de bunları harmanlayan, milli ve manevi değerlerine bağlı geçmişini inkar etmeyen, doğu ile batının sentezini yapan bir dernek olarak yolumuza devam edeceğiz."