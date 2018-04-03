(Görüntülü Haber) Hisarcıklıoğlu: Kendi şirketim dahil birçok firma devletin verdiği teşvikten habersiz

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş'ta katıldığı bir törende şirketlerin devletin verdiği teşviklerden haberleri olup olmadığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin en kurumsal firması da dahil birçok şirkette araştırma yaptırdığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bir baktım ki istihdam teşviklerini Türkiye'nin en kurumsal firması dediğimiz en büyük şirketi, devletin verdiği istihdam teşviklerinden faydalanmamış. Herkes eski alışkanlık, bir sürü teşvik var kullanmamışız. Ben kendi şirketime de baktım bizimkiler de kullanmamış" dedi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı törenle gerçekleştirdi. Törenin açılış konuşmasını KMTSO Başkanı Serdar Zabun yaptı. Zabun'dan sonra konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının yıllardır yargının yavaş çalışmasından şikayetçi olduğunu söyledi. Bundan en büyük nedenlerden birinin yargıdaki iş yükü olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, Avrupa'da bir hakimin yılda 200 dosyaya bakarken, Türkiye'de hakimin 700-800 dosyaya baktığını belirtti. 'TERK ETTİĞİMİZ KÜLTÜRÜMÜZÜ BATI'DAN KEŞFETMİŞ GİBİ GETİRDİK' Türk iş dünyasının yüzde 99.2'sinin iş mahkemelerinde kaybettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yeni sistemde mahkeme yerine arabulucuya gidileceğini ve burada anlaşmazlık çıkması durumunda tarafların mahkemeye gideceğini kaydetti. Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: "Devrim niteliğinde bir yasaydı. Meclisimizde siyasi partilere, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ama üzüldüğüm şey şu; bunun kökü bizde, şu arabuluculuğu biliyor musunuz? Ahilik kültürünün özü ney? İki esnaf anlaşamayınca Ahi baba anlaştırıyor. Biz bunu terk ettik, kendi kültürümüzü terk ettik, şimdi yeniden batıdan keşfetmiş gibi getirdik koyduk. Aslında bizim özümüzde, bizden batıya gitti, şimdi batıdan tekrar bize geliyor. Arabuluculuk dediğin, Ahi babanın, Ahi teşkilatının yaptığı işin, Ahi kültürünün özü. Yaptığımız bu. İki anlaşamayan insanı getirmek, bir de tarafsız adamı getirmek, hadi anlaştır. Biz arabuluculuğu adalete hızlı erişim olarak görüyoruz. Mahkemelerin iş gücü azalacak. ilk rakamlara baktığımızda da ilk 3 ay itibariyle mahkemeye düşmeden yüzde 70'i arabulucular vasıtasıyla çözülmüş ancak yüzde 30'u gitmiş mahkemelere. Artık mahkemelerde de dosya daha az birikecek, hakimler de adil ve hızlı çözüm bulabilecekler." "221 MİLYAR LİRA İÇİN KEFİL OLDUK" Konuşmasının devamında şirketlere tanınan teşviklerden de bahseden Rifat Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar hükümetin kapısını ne zaman çaldılarsa boş dönmediklerini söyledi. Hükümetle mutfakta birlikte çalışıp beraber ürettiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, KOSGEB'den 290 bin üyeye 50 bin lira faizsiz, 3 yıl vadeli, 1 yıl da ödemesiz kredi kullandırttıklarını açıkladı. Bundan sonra yine hükümete gittiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu bitti, gittik yine hükümete Cumhurbaşkanımıza, Başbakana, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcımıza 'Bir kredi Garanti Fonu var. Biz burada kefil oluyoruz. Kime, üyeye. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Kefil olmak miktarını genişletin, talimat verin' dedik. Allah razı olsun verdiler, çalıştılar ve geçen yıl Kredi Garanti Fonu'ndan tam 221 milyar lira üyelerimize kefil olduk. 221 milyar TL, tüm Türkiye'de yaklaşık 380 bin üyemize kefil olduk" diye konuştu. "TÜRKİYE'NİN EN KURUMSAL FİRMASININ DAHİ İSTİHDAM TEŞVİKİNDEN HABERİ YOK" Konuşmasının devamında şirketlere tanınan devlet teşvikleri hakkında da bilgiler veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "Şu andaki mevcut işçilerinize, kaç kişiyi çalıştırıyorsanız devlet size ilave 100 lira para veriyor, bedava. Devlete maliyeti kaç lira biliyor musunuz, 10 milyar TL. Devletin cebinden çıkan para yıllık 10 milyar TL. Bugünden itibaren aldığın her yeni işçi kardeşime vergi ödemiyorsun. Yüzde 60'lık vergi var ya, şu anda 2 bin 500 lira bize maliyeti. Geçmişte bunun gibi bir sürü teşvik çıkartırdık biz istihdamla ilgili. Dedim ki 'Bizim üyeler farkında mı bu yapılanların acaba. Türkiye'nin en kurumsal firmasında bir çalışma yapın.' Kim olduğu aklınıza gelir Türkiye'nin en kurumsal firması. Bir baktım ki istihdam teşviklerini Türkiye'nin en kurumsal firması dediğimiz en büyük şirketi, devletin verdiği istihdam teşviklerinden faydalanmamış. 'Hadi onun muhasebe müdür atladı, bir daha araştırın küçük orta boy işletmeleri, diğerlerini' dedim. Herkes eski alışkanlık, bir sürü teşvik var kullanmamışız. Ben kendi şirketime de baktım bizimkiler de kullanmamış. 'Aman müracaat edin alın' dedim. Millete anlatmaya başladım. Devlette hemen fark etti tabi bir anda dilekçeler başladı çoğalmaya. Şimdi yeni kanun geçti haberiniz olsun. Bu ayın sonuna kadar geçmiş istihdam teşviklerinden kullanmadığınıza müracaat ettiniz ettiniz, etmezseniz hakkınız kayboluyor. Haberiniz yok ödemişsiniz, gidin hemen alın paranızı devletten." Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in de konuşma yapmasının ardından KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ile Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, Rifat Hisarcıklıoğlu'na Kahramanmaraş'a özgü ağaç çerçeve hediye etti. Ardından kesilen kurdeleyle Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışı yapıldı.