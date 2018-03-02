(Görüntülü Haber) Hisarcıklıoğlu: Gençlerimizi, kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmeliyiz 2

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin girişimci sayısı ile zenginleşeceğini belirterek, "Hedefimiz Japonya, Almanya gibi olmaksa, Japonya'nın girişimci nüfusunu mukayese ettiğimizde 3 misli gerideyiz. Gençlerimizi, kadınlarımızı teşvik etmemiz lazım" dedi. TOBB Başkanı Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda istişare toplantısına katıldı. Hisarciklıoğlu, Türkiye'nin girişimci sayısı ile zenginleşeceğini belirterek, "Kadınlardaki girişimci oranımız yüzde 7. Biz bu işe başladığımızda yüzde 5'ti. Ama zenginleşebilmenin yolu da ne kadar çok girişimcin var, o kadar zenginsin. Kız çocuklarınızı da dahil edin buna. Eğer bugün hedefimiz Japonya, Almanya gibi olmaksa, Japonya'nın girişimci nüfusunu mukayese ettiğimizde 3 misli gerideyiz. Gençlerimizi teşvik etmemiz lazım, kadınlarımızı teşvik etmemiz lazım" diye konuştu. Hisarciklıoğlu'nun konuşması sırasında salona gelen Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, "Bendeniz TBMM üyesiyim. Karabük Milletvekili olarak parlamentoda görev yapıyorum. 'Peki sen ne diyeceksin?' diye bir soru sorulabilir bana. Son günlerin en revaçta reklamlarından biri, halk çok beğeniyor. O reklamdaki vatandaş gibi bir cevap vermek istiyorum: 'Görüyorsunuz konuşmayacağım mükemmel, konuşmama gerek yok" demesi salonda gülüşmelere yol açtı. Toplantı eski başkan ve meclis başkanlarına plaket verilmesinin ardından sona erdi.