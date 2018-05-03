(Görüntülü Haber) Himmet Karadağ: Kredi notunun düşürülmesi manipülatif bir hareket

Gül Kaba - Özgür Kumanovalı / İstanbul, 3 Mayıs () - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürmesini değerlendiren Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, erken seçimle gelecek istikrarın bazı çevreleri rahatsız ettiğini ve notun düşürülmesinin manipülatif bir hareket olduğunu söyledi. Karadağ, "Ekonomideki pozitif gelişmelere karşı yurt içi ve yurt dışında bazı odaklar rahatsız oldu. Klasik 'sıfırcı hoca' alakasız zaman ve uygulamayla kredi notunu düşürdüğünü açıkladı" dedi. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin ekonomiye yansımaları ve ekonomi gündemindeki gelişmeler üzerine 'nın sorularını yanıtladı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin piyasalar tarafından çok pozitif karşılandığını söyleyen Karadağ, "2016 yılında yaşadığımız siyasi olayların etkisiyle ekonomimiz ciddi şekilde yara aldı ama 2017 yılında çok hızlı bir şekilde ve lider bir büyüme ile kapattık. 2017 yılını 7.4 büyüme ile İrlanda'yı saymazsak dünyada en hızlı büyüyen ekonomi olarak kapattık. Bu aynı zamanda reel büyüme" diye konuştu. "Ekonomik kararlar belirsizlik sevmiyor" Ekonomik kararların siyasi belirsizlik sevmediğine dikkat çeken Karadağ, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ama 2019 seçimlerine kadar ara dönem öngörülüyordu. Bu ara dönem bizim tarafa da ciddi bir şekilde negatif yansımaya başlamıştı. 24 Haziran'daki erken seçim kararıyla o siyasi belirsizlik kalktıktan sonra piyasalarımız pozitif tepki verdi. Borsa endekslerimiz yükseldi, devamında da olumlu hava hem reel ekonomideki şirketlerimize hem de finans kesimimize yansıdı" ifadelerini kullandı. "Pozitif gelişmelere karşı yurtiçi ve yurtdışında bazı odaklar rahatsız oldu" Ekonomideki pozitif gelişmelerin yurt içi ve yurt dışında bazı odakları rahatsız ettiğini belirten Karadağ, şunları söyledi: "Klasik 'sıfırcı hoca' alakasız zaman ve uygulamayla kredi notunu düşürdüğünü açıkladı. Bunlar normalde bizi ilgilendirmiyor. Artık piyasalarımız uzunca bir süredir kredi derecelendirme kuruluşlarının ne yaptıklarıyla çok ilgilenmiyor. Dün ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek'in çok güzel açıklamaları vardı. Bu açıklamalarda dikkat çeken birkaç husus mevcut. S&P kendi takvimini de değiştirerek, apar topar açıklama yapıyor. Adeta 'Türkiye'de seçimler erken oldu, bizim de istikrar aleyhine bir şey yapmamız lazım, yapmazsak bizi birileri suçlar' dercesine notu düşürdüler. Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek, çok güzel yakalamış en azından somut makro veya mikro ekonomiyle alakalı birkaç analiz koyarlardı. Bu sefer o analizi de unutmuşlar. Neden unutuyorlar? Ekonomimiz 2017 ve 2018 ilk çeyrek dahil makro da negatif algılanabilecek bir realizasyonumuz yok. Büyüme de çok iyi, güzel." "Türkiye'ye yatırım yapın, BİST100 ve BİST30'da yüksek getir var" Bu tür kuruluşların not indirimlerinde manipülatif adımlar gördükleri için yatırımcıları uyardıklarına dikkat çeken Karadağ, "S&P notu neden indirdi? Daha önce bu tür kuruluşların not indirimleri sonrasında yüksek montanlı alımlarda manipülatif adımlar gördüğümüz için yatırımcıları uyarıyoruz. Geçen yıl da söyledim, 'BİST 30 ve BİST 100'e yatırım yapın çok ciddi getiri var çünkü, hisse ve şirketlerimiz değerinin çok altında işlem görüyor' dedik. 2017 yılını yüzde 47.6 getiriyle kapattık. Yine aynı şekilde yatırımcılarımızı uyarıyorum, seçim sonrasında Türkiye'ye yatırım yapan yatırımcıya BİST 100 ve BİST 30'da hisse senetlerimizde yüksek getiri var" dedi. "Ekonomide negatif bir durum olmayınca manipülasyon göstergelerimiz kırmızıya dönüyor" Dün itibariyle dolar bazında 30 bin doların altında olduklarını dile getiren Karadağ, "BİST 100 ve BİST 30'da da geçen yılla kıyasladığımızda negatif bir realizasyon yok. Negatif bir realizasyon mali tablolarla veya ekonominin genel siyasi olayları ve beklentileriyle örtüşmeyen bir durum olduğunda bizim manipülasyon göstergelerimiz kırmızıya dönüyor. Bu konuda da yatırımcımızı uyarıyoruz, elinizdeki Türk hisselerini ucuz ve yanlış bilgilerle değerinin çok altında satmayın, zarar etmeyin. Türk şirketlerine güvenmeye, yatırım yapmaya devam edin" ifadelerini kullandı. "Enflasyon ve dolardaki gerçekleşmeler kısa dönemli" Enflasyon ve dolardaki gerçekleşmelerin kısa dönemli olduğunu söyleyen Karadağ, "Bu manipülasyonu kurgulayanlar tek merkezden hareket etmiyorlar. Ciddi anlamda bu istikrar algısını bozacak şekilde kısa dönemli ataklar yapıyorlar. Bu ataklar orta vadede zaten ciddi anlamda kendi dengesini buluyor. Bizim gözlemlerimiz kurdaki ve diğer para politikaları göstergelerindeki kısa dönemli dengesizlikler de geçicidir" diye konuştu. "Yabancı yatırımcının ilgisi devam ediyor" Birtakım yabancı yatırımcılarda çıkışlar olduğunu ama son dönemde gerçekleşen halka arzlara baktığımızda bu çıkışlara rağmen yüksek oranda, yüzde 60'ın üzerinde yabancı yatırımcı stoku ve ilave halka arzlarda yüksek oranda yabancı yatırımcı ilgisi devam ettiğini aktaran Karadağ, bunun ülkenin dinamizmine olan inançtan kaynaklandığını belirtti. Karadağ, "Hala ekonomimiz çok dinamik, ciddi oranda yatırımcısına getiri veriyor" dedi. "Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi parlak bir gelecek bekliyor" "Borsadaki aşağı yönlü hareket, kısmen S&P benzeri kuruluşların manipülatif yaklaşımlarından etkilenen yatırımcı tepkisi" diyen Karadağ, bu günden itibaren hareketin pozitif yönlü olacağına dikkat çekti. Karadağ, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi parlak bir gelecek bekliyor. Siyasi istikrarsızlık Türkiye için tarih olacak. 24 Haziran'dan sonra, hükümetin nasıl kurulacağı, kimin kimle koalisyon yapacağı tartışmalarını, bazıları üzülecek ama göremeyeceğiz. Siyasi istikrarın olması, ekonomiye çok pozitif yansıyor, iş insanlarımız artık siyasi kargaşaların dışında işlerine bakabilecekler. Hükümette dinamik olarak iş insanlarımızın yolunu açacak adımlar atacak" ifadelerini kullandı.