(Görüntülü Haber) Hilton İstanbul Bosphorus'ta yöresel lezzetler geleceğe taşınıyor; İlk durak Adana ve Adanalı Kadınlar

Hilton İstanbul Bosphorus'ta yöresel lezzetler geleceğe taşınıyor; İlk durak Adana ve Adanalı Kadınlar Haber: Taner YENER ? Kamera : İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,() Adana'nın en beğenilen yemek ve mezeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Adana Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi'nin 4 üyesi tarafından Hilton İstanbul Bosphorus Oteli'nde yapılacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir projenin içinde olduklarını ifade eden Hilton İstanbul Bosphorus Yiyecek ve İçecek Operasyon Müdürü Hasan Sabuncu, ?Hem kadınlar için hem de Türkiye'de yaşayan 80 milyon insan için çok önemli. Böylece kırsalda yaşayan kadınlara iş istihdamı yaratarak kendilerine olan güvenlerini ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlayacağız" dedi. DÖRT KADIN TEMSİLCİYE EMANET EDİLECEK Yenilenen konseptiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Hilton İstanbul Bosphorus içerisinde yer alan Lalezar Meyhanesi, Mart ayı itibariyle ?Yerel Mutfak Global Lezzet" konseptine başlıyor. Adana'nın yöresel yemeklerinin tanıtılacağı ilk etkinlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla restoranın mutfağı, kadınların ekonomik yönden kalkınması, ayrıca unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılması amacıyla kurulan ve markalaşmayı hedefleyen Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi'nden dört kadın temsilciye emanet edilecek. KÖYLÜ KADINLARA 2 YIL PİŞİRME, HİJYEN VE SUNUM TEKNİĞİ EĞİTİMİ Pişirme, hijyen ve sunum teknikleri konusunda 2 yıl eğitim alan Salmanbeyli Köyü'ndeki 40 kadının içinde bulunduğu oluşum ilk defa Hilton İstanbul Bosphorus'ta tanıtılacak. Lalezar Meyhanesi'nin orijinal menüsüne ilaveten 8-9-10 Mart tarihlerinde misafirlere sunulacak. ?Adana Yöresel Lezzetler" menüsü patlıcan güveç, kuru patlıcan dolması, ıspanaklı içli köfte, bartavit, paşa öfelemeci, teretür, muhammara gibi yemek ve mezeler ile karakuş ve taş kadayıf tatlılarından oluşan özel bir seçkiyi meraklıları ile buluşturacak. Yemekler, hepsi birbirinden lezzetli Adana'nın köklü yemeklerinden oluşacak. Kaybolmaya yüz tutmuş lezzetleri geleceğe taşımak misyonuyla hayata geçirilen ?Yerel Mutfak Global Lezzet" belirli aralıkla devam edecek. SABUNCU ?63 YILDIR, ULUSAL VE ULUSLARARASI YEMEK FESTİVALLERİNE İMZA ATMIŞ BİR OTEL" Etkinlikle ilgili bilgi veren Hasan Sabuncu, Hilton İstanbul Bosphorus, Avrupa'nın Amerika dışındaki Hilton grubunun ilk 5 yıldızlı oteli olduğunu belirterek, ?Türkiye'nin de ilk 5 yıldızlı oteli olması sebebiyle gerek yeme içme sanatına gerekse yeni yemekler yaratma ve tüketicilere sunma anlamında ilkleri yaşamış ve yaşatmış bir otel. Bu anlamda da 63 yıl boyunca her sene çok fazla ulusal ve uluslararası yemek festivallerine imza atmış bir otel. Bu sene farklı bir projenin içinde yine ilkleri uygulayan bir otel olmak üzere girişimci kadınlarımızı gün yüzüne çıkarmak, özellikle köylerde yaşayan kadınlarımızın iş istihdamını yaratmasını sağlamak, kendilerine olan maddi ve manevi güçlerini daha doğrusu ayakta durabilme gücünü sağlamak için böyle bir projenin içinde yer alıyoruz" dedi. SABUNCU ?OLUŞUMDAKİ KADINLAR, ADANA'DA YAŞAYAN FARKLI MESLEK GRUPLARINA MENSUP KADINLAR TARAFINDAN EĞİTİM GÖRDÜ" Sabuncu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle başlayacak ve 3 gün sürecek olan etkinlikte Adana'nın Seyhan ilçesinin Salmanbeyli köyünde yaşayan Kınalı Eller Kooperatifi üyesi kadınları İstanbul halkına tanıtmaya çalışacaklarını söyledi. Hasan Sabuncu, ?Bu kadınlarımızın bir hikayesi var. Salmanbeyli köyü Seyhan ilçesinin köylülerinin toprak alanının en az olduğu bir köydür. Dolayısıyla köylülerimizin üretimle ilgili sınırlamaları var. Buradaki kadınlarımız ne yazık ki, evlerinde sadece çocuklara bakmışlar veya hayvancılıkla uğraşmışlar. Özellikle bu Kınalı Eller Kooperatifine üye olan 40 kadın, yine Adana'daki girişimci, mimar, mühendis kadın grubu tarafından eğitim gördüler. Bu eğitimde bu köyde yaşayan kadınların yemek yeme, yemek yapma, doğru yemek yapma ve Anadolu'da keşfedilmemiş olan o yörenin yemeklerini profesyonel bir biçimde hijyen kuralları içinde hazırlama ve sunma konusunda iki yıl boyunca eğitim aldılar. Şu an kendilerini olan güvenleri mesleki kazanımları ile beraber artmaya başladı" dedi. Etkinlikte yer alacak kadınların özel hikayeleri bulunduğuna dikkat çeken Hasan Sabuncu, ?Bu kadınlardan bir tanesinin eşinden boşandığını, 8 yaşında bir kızı olduğunu, kızının kocasında kaldığını, çünkü gelir olmadığı için çocuğun bakımının babasına verilmesinden ötürü çocuğunu çok nadir görebilen bir anneden söz ediyoruz. Belki de bu proje ile ekonomik olarak kalkınmak ve çocuğunu geri almak için bir fırsat yakalamış olacak" şeklinde konuştu. 'YEREL MUTFAK GLOBAL LEZZET' DEVAM EDECEK Kaybolmaya yüz tutmuş lezzetleri geleceğe taşımak misyonuyla hayata geçirilen ?Yerel Mutfak Global Lezzet" Lalezar Meyhanesi'nde belirli aralıkla devam edecek. Adana ile başlayan proje, Türkiye'nin farklı illerinden değerli mutfaklara ev sahipliği yapacak.