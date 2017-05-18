(Görüntülü Haber) Hazır Giyim Yatırımcıları Iğdır'da buluştu

Suat DENİZ / IĞDIR, ()-MODA ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da belirlenen 23 Cazibe Merkezi kente yönelik tanıtım toplantılarının ilkini Iğdır'da düzenlendi. 1'inci Hazır Giyim Çalıştayı adıyla başlayan etkinlikte pamuk üretimine çok uygun olan Iğdır’a tekstil yatırımları yapılması önerileri dile getirildi.



Iğdır Ünivresitesi Ziraat Fakültesi salonunda başlayan çalıştayda konuşan Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Hüsnü Kapu, toplantının tam da ajansın kurulma amacıyla örtüştüğüne dikkat çekerek katılanlara teşekkür etti. Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITO) Başkanı Kamil Arslan da konuşmasında, istihdama dayalı gelişmenin önünü açacak girişimlere destek olduklarını dile getirdi. Iğdır’ın teşvik kapsamında illerden olmasına rağmen yatırımların azlığı nedeniyle kişi başı gelirinin ülke ortalamasının çok altında olduğunu vurgulayan Arslan, tekstilin düşük yatırım ve yüksek istihdam özelliğiyle Iğdır’a uyguın bir sektör olduğunu söyledi.



Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Murat Yikit de çalıştayı düzenleyenlere teşekkür etti. Iğdır’ın tekstil sektörüne uzak bir kent olmadığını, geçmişte yetiştirilen pamuk kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Yikit, üç ülkeye sınırı olan kentin Ortadoğu'ya ve Uzakdoğu'ya ihracat yapabileceğini işaret etti.



Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman'da Iğdır’ın tarım ürünlerinden söz ederek, "Tarım ve hayvancılığın önemli bir merkezi olmaya aday olan Iğdır’ın nakliyatçılıkla yurtdışına açılması zamanı geldi" diye konuştu.



IĞDIR TEKSTİLE ÇOK UYGUN



Çalıştayı organize eden Moda ve Hazırgiyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, çalıştay nedeniyle geldiği Iğdır’da yaptığı açıklamada tekstil ve Iğdır’ın birbirini tamamladığını söyledi. Öztürk, “Konfeksiyon ve hazır giyim sektörü büyükşehirlere sıkıştı. Iğdır gibi kentlerimizde standart ürünleri üretebiliriz. Cazibe merkezleri toplantılarımızla her kentin sektörünü bulacağız. Her kent bir ürünü yapacak ve o ürün oradan çıkacak. Beşihci çalıştayın ilkini Iğdır’da yapıyoruz. Çünkü 11 kilometre içinde Türkiye dahil 4 ülke bulunuyor ve bu bir büyük şans. Sektöre yatırım yapacak firma Orta Doğuya, Uzakdoğu'ya buradan kolaylıkla sevkiyat yapabilecek. Iğdır açık bir fırsat" dedi.