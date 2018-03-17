(Görüntülü Haber) Havadan görüntülerle işte yeni Yüksekova

HAKKARİ, ()-BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Hakkâri Yüksekova’da inşası devam eden konutlar insansız hava aracı (İHA) ile havadan görüntülendi. Hakkâri Yüksekova’da PKK terör örgütünün yakıp yıktığı yerleri yeniden imar ve inşa etmeye başladıklarını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Yüksekova’da kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkımızın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları kuruyoruz. İnşaatı devam eden projelerimiz vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek” dedi. Hakkâri Yüksekova’da PKK terör örgütü tarafından evleri harabeye dönen vatandaşların acil konut ihtiyacını karşılamak için büyük bir konut hamlesi başlattıklarını vurgulayan Turan, “Yüksekova’da proje altı bölgede 3 bin 63 konut inşa edeceğiz. Konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Projelerimiz tamamlandığında yeni bir Yüksekova inşa edilmiş olacak” ifadelerini kullandı. Yüksekova’da sosyal donatı projeleri de inşa ettiklerini vurgulayan Turan, “Sosyal donatısından camisine, dükkânından ticaret merkezine yeni bir şehir inşa ediyoruz. İnşası tamamlanacak projelerimiz ile yeni istihdam alanları ve yeni iş olanakları oluşacak. Bu istihdam alanlarının oluşması ile büyük şehirlere göçün önüne geçilecek. Böylelikle vatandaşlarımızın hem barınma hem de iş sorunu çözülecek” dedi. TOKİ’DEN HAKKÂRİ’YE YAKLAŞIK 2 MİLYAR TL’LİK YATIRIM TOKİ’nin Hakkâri’de yaptığı yatırımlar hakkında da bilgi veren Turan, Hakkâri’de bugüne kadar 4 bin 129 konutun inşasına başladıklarını ve bu konutların bin 66’sını tamamlayarak vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi. Turan, Hakkâri’de ayrıca, 5 cami, 3 hastane, spor salonu, kamu hizmet binası, aile sağlık merkezi, dört okul ve ticaret merkezi olmak üzere yaklaşık 2 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını kaydetti.