(Görüntülü Haber) Havadan görüntülerle işte yeni Şırnak

İSTANBUL, () - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olan vatandaşlar için 9 bin 215 konut inşa ediyor. Şırnak Cizre ve Silopi'de inşa edilip, teslimlere başlanan konutlar insansız hava aracı (İHA) ile havadan görüntülendi. Yeni bir Şırnak inşa ettiklerini dile getiren TOKİ Başkanı Ergün Turan, Şırnak’a terörden zarar gören aileler için 9 bin 215 konutun inşasına devam ettiklerini belirterek, Silopi’de 236 konutu vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi. Konutları ve sosyal donatıları ile yeni bir Şırnak inşa ettiklerini belirten Turan, "Konutlarımızın 5 bin 676 adeti Şırnak merkezde, 3 bin 87 adeti Cizre’de, 216 adeti ise İdil’de inşa ediliyor. Silopi’de inşa ettiğimiz 236 konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik” dedi. Terörden zarar gören vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmak için konutların inşasına hızla devam ettiklerini vurgulayan Turan, “Mart ayının sonuna kadar Cizre ve İdil’de inşası devam eden 2 bin 699 konutumuzu da tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” diye konuştu. "25 BİN KONUT ÇUKUR OLAYLARINDAN ETKİLENEN AİLELERE VERİLECEK" Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör mağduru vatandaşlar için yapımı devam eden konutların da tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Turan, "Şırnak, Yüksekova, Mardin ve Diyarbakır'da 25 bin konut sadece çukur olaylarından etkilenen ailelere verilecek. Bizim yine bu kapsamın dışında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10 binlerce konutumuzun yapımı devam ediyor. Ama bu 25 bin konut çok önemli bir rakam. Bir buçuk yıl içinde hak sahiplerine teslim etmiş olacağız" dedi. "ALT VE ÜST YAPISIYLA İDEAL KONUTLAR" Bölgeye çok sık gittiğini vurgulayan Turan, "Biz bu yaptığımız konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teslim ediyoruz onlar da tespit ettikleri hak sahiplerine teslim ediyor. Şu anda Silopi ve Diyarbakır'da teslimler başladı. Biz yaptık diye söylemiyorum bu devletimizin gücünü gösteren bir şey. Gerçekten çok güzel ve vasıflı konutla inşa ettik; onun içinde çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Alt ve üst yapısıyla ideal konutlar, geçmişte bu bölgede insanların bu yaşamı vardı ama bu konutların birçoğu sıhhi olmaktan uzaktı. Şimdi yapılan konutların tamamı modern, çok yüksek katlı da yapılmadı. Suriçi'ni konuşmuyorum orası ayrı dizayn ediliyor" şeklinde konuştu. " VATANDAŞLARIN YÜKSEK MEMNUNİYETİ VAR" Bölgede az katlı, asansörlü, geniş balkonlu evler inşa ettiklerin ve vatandaşların yüksek memnuniyeti olduğunu söyleyen Turan, "Sur dışında Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Cizre'de, Nusaybin'de yapılan konutlar 4,5 ve 6 katlı. Bütün modern hayatın gereksinimlerini karşılayan kaloriferli, asansörlü ve bölge iklimine göre geniş balkonlu yapılan evler inşa edildi. Sadece Nusaybin'de 5 bin konutun inşaatı devam ediyor. Yöresel mimari unsurları göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu sene içerisinde de tamamını teslim etmiş olacağız" dedi.