(Görüntülü Haber) Güneydoğu'dan 189 ülkeye ihracat

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, girişimci özelliği ile tanınan Gaziantep'ten 1100 firmayla dünyanın 189 ülkesine ihracat yapıldığını söyledi. Haritada yeri bulunmayan ülkelere eğitimli ve yabancı dil öğrenen ikinci kuşak çocukları ile ulaştıklarını anlatan Abdulkadir Çıkmaz, "Artık dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin elinde çantası olan Gaziantepli bir ihracatçıyla karşılaşırsınız" dedi. GAİB Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, bölgenin sanayi üssü Gaziantep'in ihracatta da lokomotif kent olduğunu söyledi. Son yıllarda kentten ve bölgeden yapılan ihracatın Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini anlatan Abdulkadir Çıkmaz, dünya pazarındaki paylarını artırmak için sürekli çaba ve yeni ülke arayışı içerisinde olduklarını ifade etti. 2017 yılında 6 milyar 522 milyon doları Gaziantep'ten olmak üzere bölgeden 8 milyar 66 milyon dolarlık ihracat yapıldığını anlatan ÇIkmaz, bu yıl hedeflerinin ise 10 milyar dolar olduğunu söyledi. Bölgeden yapılan ihracatın her yıl arttığını ve Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini anlatan Çıkmaz, bölge ülkeleri İran, Irak ve Suriye'deki olumsuzluklara rağmen hız kesmeden ihracata devam ettiklerini kaydetti. 189 ÜLKEYE İHRACAT Bölgedeki sanayicilerin üretimlerini dünyanın 189 ülkesine ihraç ettiğini anlatan Çıkmaz, bunu da iyi eğitim ve dil eğitimi almış çocukları ile gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Dünyada birçok kişinin adını bile bilmediği ülkelere Gaziantepli ihracatçıların ulaştığını ve ihracat yaptığını ifade eden Çıkmaz, şöyle konuştu: "Gaziantep; sanayisi çok güçlü bir şehir. Kentteki organize sanayi bölgelerinde 1100 fabrika bulunuyor. Bu yatırımlarda zaten üretilen ürünleri yurtdışına ihraç odaklı olarak yapılıyor. Bugün dünyanın hangi ülkesine giderseniz elinde çantasıyla bir Gaziantepli bulursunuz. İnsanların zor gittiği ülkelerde bile Gaziantepli ihracatçılar var. Gençlerimiz artık üniversite mezunu ve yabancı dil iliyor ve pazarlamayı kendileri yapmaya başladı. Eğitimle birlikte ihracatta arttı." KOMŞU ÜLKELERDEKİ OLAYLAR İHRACATI ETKİLEDİ GAİB Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Türkiye'nin sınır komşusu olan Irak, Suriye ve son olarak İran'da yaşananların ihracata da yansıdığını belirterek, şöyle devam etti: "İran, Irak ve Suriye üzerinden Ortadoğu ve körfez ülkelerine gidiyorduk. Ancak şimdi güvenlik nedeniyle buralara TIR'lar ile gidemiyoruz ve mallarımızı deniz yolu ile gönderiyoruz. Bu da ürünlerin teslim süresini uzatıyor ve ihracatımız etkiliyor. Buralardaki olayların durulması ve eskiye dönülmesi ile ulaşımın kolaylaşması ile Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve körfez ülkelerine çok daha fazla ihracat yapabileceğiz." Çıkmaz, bölge ülkelerinde yaşanan olayların kendilerini yeni pazar bulmaya yönelttiğini ve Gaziantepli ihracatçının Uzakdoğu, Afrika ve Güney Amerika ülkelerini keşfettiğini de dile getirerek, "Komşularımızdaki sıkıntılar bizi diğer ülkelere yönlendirdi. Gaziantep ve bölge ihracatçısı Suriye, Irak ve İran'da yaşananlar ile birlikte Uzakdoğu, Afrika ve Güney Amerika'yı keşfetti. 189 ülkeye ulaştık ve bu durum özellikle Gaziantep'i tüm dünyada tanınır bir şehir yaptı" diye konuştu.