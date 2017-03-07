(Görüntülü Haber) Güler Sabancı: Türkiye ortalamalarının üzerinde kadın çalışan oranına sahibiz

İhsan YALÇIN / İSTANBUL, () SABANCI Holding tarafından düzenlenen panelde konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye'de kadının iş gücüne katılımının yüzde 33 seviyesinde olduğunu belirterek, "Gururla söylüyorum ki; Türkiye ortalamalarının üzerinde kadın çalışan oranına sahibiz. Çalışanlarımızın yüzde 40'ı kadın. 2016 yılında Sabancı topluluğunda terfi eden çalışanlarımızın yüzde 52'si kadın oldu" dedi. Sabancı Holding tarafından Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Hayata Yön Verenler" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, şunları söyledi: "İş dünyası değişiyor. Küreselleşme, teknolojik ve dijital dönüşüm, dördüncü sanayi devrimi hepimizin konuştuğu kavramlar. Ama kadının değişen dünyada kendine yer bulması, sosyal haklara erişmesinden yönetim kadrosuna gelmesine, cinsiyete duyarlı bütçelemeden teknolojiye erişimine, çok çeşitli değişkenleri dayandırıyor. Elbette aşılacak engeller, kırılacak çok cam tavanlar var. Biliyorsunuz engellere cam tavan deniyor. Türkiye'de kadının iş gücüne katılımı halen yüzde 33 seviyesinde. Kamusal alanda, siyasette, eğitimde halen gidilmesi gereken çok yol var. Bunların hiçbiri yeterli değil. Biz hepimiz daha iyisini hak ediyoruz. Daha hızlı koşmamız, kapıları daha çok zorlamamız, daha çok çalışmamız gerekiyor. Ama bir yandan da yadsınamaz ilerlemeler var. Tünelin ucunda ciddi bir ışık sızıyor. Siyasete katılım dünya genelinde artıyor. Eğitime katılım oranları yükseliyor. Medyanın, sivil toplumun, kamunun, iş dünyasının kadın meselesine karşı duyarlılıkları artıyor." "ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 40'I KADIN" Kadınların dünyanın birçok ülkesinde iş gücünün dışında kalmasının sadece kadınlara değil küresel kalkınmaya zarar verdiğini belirten Sabancı, "Gururla söylüyorum ki; Türkiye ortalamalarının üzerinde kadın çalışan oranına sahibiz. Çalışanlarımızın yüzde 40'ı kadın. 2016 yılında Sabancı topluluğunda terfi eden çalışanlarımızın yüzde 52'si kadın oldu. Ama bunu yeterli görmüyoruz, daha iyisini istiyoruz. Ayrıca cinsiyet eşitliği konusunda tüm topluluğumuzu aynı bilgi ve bilinç düzeyine getirmek için çalışıyoruz. Geride bıraktığımız yıl 10 bini aşkın çalışanımıza toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda online eğitim verdik" diye konuştu.