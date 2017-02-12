(Görüntülü Haber) Golf turizminde de yüzde 35 kayıp var

Mehmet ÇINAR / ANTALYA, () - GOLF turizminde Avrupa'nın en iyi sahalarına sahip Antalya'nın Belek bölgesinde 2015'te 465 bin olan oyun sayısı, geçen yıl yüzde 35 düşüşle 315 bine geriledi. Turizmde 2016 yılında büyük düşüşlerin gerçekleştiği Antalya'da, deniz-kum-güneş ve kitle turizmine karşı oluşturulan alternatif turizm çeşitlerinden golf turizmi de önemli ölçüde kayıp yaşadı. Kış turizminin geliştirilmesi açısından en önemli turizm çeşitlerinden biri olan golf turizmi, sezon olarak 1 Eylül- 31 Mayıs tarihleri arasını kapsıyor. Böylece yaz döneminde çok yoğun geçerken kış döneminde boşalan otellerin, kış döneminde de açık olmasındaki en büyük etkenlerden birini oluşturuyor. 2016'DA YÜZDE 35, OCAK'TA YÜZDE 12 GERİLEDİ Belek Turizm Yatırımcıları Birliği Genel Müdürü Bekir Akkaş, Belek bölgesinde 1994 yılından itibaren hizmete girmiş 10 kulüp, 15 de saha olduğunu belirterek şunları kaydetti: "2015'te bu sahalarda oynanan oyun sayısı 465 bindi. 2016'da ise 315 bine düştü. Yaklaşık yüzde 35 düşüş var. Bir kişi bir hafta gelse 4 oyun oynar. 315 bin oyun 4'e bölündüğünde 80 bine yakın kişi yapıyor. Bu 80 bine yakın kişi buraya ekstra turist olarak geliyor. Bu yıl yüzde 35'lik düşüşü durdurup tekrar yukarılara çekmeyi hedefliyoruz. Ancak şu anda 2017, geçen yılın ocak ayına baktığımızda çok iyi değil. Geride girdik. Ocak ayında geçen senenin Ocak ayına göre yaklaşık yüzde 12'lik geri gitme var. Ama biz 'Durmak yok yola devam' sloganıyla asılıyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi bugün yurtdışında sokak sokak, kulüp kulüp, acente acente geziyor ve inanıyorum ki zaman içinde toparlayacağız." AVRUPA'NIN EN İYİ SAHALARI Belek'in 2000'li yılların başında Dünya Golf Seyahat Acenteleri Birliği tarafından yeni golf bölgesinde dünya birincisi olduğunu hatırlatan Bekir Akkaş avantajları şöyle sıraladı: "Dünyanın hiçbir bölgesinde bu kadar yakın alanda saha sayısı yok. 15 sahamızın 7'si Avrupa'nın ilk 100'ü arasında. Altyapı çok iyi. Havaalanına yakınlık, ulaşım kolaylığı ve Antalya havalimanının kapasitesinin çok yeterli olması. Ayrıca tanrının lütfu hava. Şubatın ilk haftası günlük güneşlik bir hava, rutubet yok, duru, golfçü için muhteşem. Şu anda golf oynayanların geldikleri ülkelerde kış yoğun olarak devam ediyor." 15 SAHADA 750 KİŞİ İSTİHDAM Golf oynayanların ekstra para harcamayı seven kişiler olduğuna dikkat çeken Bekir Akkaş, "Yani tasarruftan ziyade yaşamdan keyif almayı düşünen insanlar ve normal turist harcamasından daha fazla alışveriş yapıyorlar. Ortalama 18 delikli bir golf sahasında en az 50 kişi çalışıyor. Bazen bu sayı mevsimine göre 70-75'e kadar çıkar. 50 kişi baz alındığında 15 sahada 750 kişi istihdam ediliyor" dedi. 'DÜZELMESİ 2019, 2020'YE KADAR SÜRER' 2015'in 2016'dan daha iyi olduğuna dikkat çeken Maxx Royal Belek Golf Resort Operasyon Müdürü Ahmet Lale DE ŞUNLARI SÖYLEDİ: "2016 ikinci yarısında biraz yavaşlamalar oldu ama bu 2016 geneline yansımadı. 2017'ye de ülkelere göre Avrupa'dan pazar paylarında yüzde 70'lere varan kayıp yaşadık. Açıkçası bunun düzelmesi de 2019, 2020'lere kadar sürer ve yüzde 100 hedeflere ulaşırız. Bu dönemde İngilizler ağırlıklı. Alman, Fransız, Avusturya, İsveç tamamen kayboldular. Fiyatlar tamamen aşağılara çekildi. Otellerde fiyat ve kalite avantajı İspanya ve Portekiz'den daha öndeyiz. Ama tabi ki bizdeki terör korkusu caydırıcı. Fiyatlar ne kadar düşük de olsa başka pazarlara yönleniyor. Gelenler ise bölgeye daha önceden de gelen misafirler, otellerde ve bölgede sıkıntı yaşanmadığını da biliyorlar." ARKADAŞLARI 11 DEFA GELDİ İngiltere'den arkadaş grubuyla birlikte Belek'te golf oynamaya ve tatile gelen Josh Price, bu dönemde kendi ülkeleri ve diğer golf sahası bulunan ülkelerde hava çok soğukken Antalya'da havanın, otel ve saha kalitesinin çok iyi olduğunu kaydetti. Arkadaşlarının 11 defadır Antalya'ya geldiğini ancak kendisinin ilk kez geldiğinden bahseden Price, büyük keyif aldığı ve hiç endişe veya rahatsız edecek bir durumla karşılaşmadığını da dile getirdi.