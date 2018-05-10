(Görüntülü Haber) Gima, adını aldığı marketin açılışını yaptı

Selçuk BAŞAR/TRABZON, () - TRABZON’da süpermarket zinciri olan Gima, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa sürpriz bir isim de katıldı. Babası tarafından çok benimsediği marketin adı verilen Gima Çolak (20) da törende kurdele keserek adını taşıyan marketin hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, Gima'ya dair yatırımlarını Trabzon'la sürdürüyor. Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Trabzon'da 1994 yılında açılarak uzun yıllar boyunca bölge halkının büyük ilgisini kazanan ve hatta bir ailenin kızlarının ismine ilham olan Gima'yı yenileyerek tüketicileriyle buluşturdu. Geçmişte Trabzonlular tarafından alışverişin tek adresi olan ve Gima Çolak'ın ismine ilham veren Gima, yenilenerek kaliteli, taze ve bol çeşitli ürün yelpazesiyle tüketicilerle yeniden buluştu. Yenilenen yüzüyle müşterilerine kapılarını açan Gima için açılış töreni düzenlendi. Açılışa Gima’ya yatırımlarını sürdüren CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ve sevilen markanın ismini alan Gima Çolak ile market yönetimi ve çalışanları katıldı. Katılımcılar tarafından kurdele kesimiyle marketin açılışı yapıldı. ‘6’NCI MAĞAZAMIZI AÇTIK’ Açılışa katılan CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik, ailesince kızlarına ‘Gima’ adı verilen Gima Çolak’a çiçek hediye etti. Çalışmaları hakkında bilgi veren Ayten Erçevik, Gima’nın köklü bir geçmişi ve tüketicisiyle arasındaki duygusal bağı olduğuna işaret etti. Erçevik, “Gima'yı yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bu markayı, CarrefourSA'nın perakende sektöründeki vizyonuyla yeniden ülkemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğu algı ile Trabzon, Gima için geçmişte önemli bir yere sahip. O kadar önemli ki bir dönem Trabzonlu bir aile bile kızına Gima ismini vermeyi tercih etmiş. Dolayısıyla marketimizin, geçmişte olduğu üzere bugün de büyük ilgi göreceğinden eminiz” dedi. ‘ÇOCUKLARINA GİMA ADINI VERİYORLAR’ Mağazanın yenilenerek özüne döndüğünü belirten Erçevik, “Bu mağaza tekrar özüne döndü. Gima özellikle taze ürünleriyle birlikte ve uygun fiyatlarıyla bulunduğu her noktada adres olan bir yer. Bu mağaza çalışanıyla, müşterisiyle gerçek bir Gimalı. Bir başka özel unsuru daha var. 1998 yılında, Gima’dan severek alışveriş yapan bir çift var. O çiftin bir kız çocuğu dünyaya geliyor. Bu markayı öylesine seviyorlar ki, o kadar sahiplenmişler ki çocuklarına Gima adını veriyorlar. Bugün genç bir kız olan Gima var biz çok duyguluyuz ve çok mutluyuz. Bu marka bir ailenin çocuğuna ismini verecek kadar değerli. O yüzden de hem Trabzon’u hem de Trabzonluyu çok seviyoruz. Müşterilerimize sebzesinden, etinden, balığından bütün taze ürünleriyle birlikte adres olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. ‘BABAM İSMİMİ GİMA KOYDU’ Ailesi tarafından ‘Gima’ adı verilen Gima Çolak ise tuhaf bir duygu yaşadığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Çolak, “Bu markete çok yakın oturuyoruz. Annem ve babam burası Gima iken çok fazla alışveriş yapıyordu. Babamın Gima'ya karşı aşırı bir sevgisi vardı. Bu sevgisinden dolayı ben doğduğumda benim ismimi Gima koydu. Çok mutluyum, tuhaf bir duygu, heyecanlıyım. Böyle bir açılışa beni uygun gördükleri için çok teşekkür ediyorum. İsmimi duyanlardan 'yabancı mısın, Türk müsün' diye tepkiler alıyorum" dedi. Açılışta Karadeniz halk oyunları gösterisi de sunulurken, market yönetimi ile çalışanları da kemençe eşliğinde bir süre horon oynadı. Hızırbey Mahallesi’nde yenilenen 732 metrekare satış alanında açılan Gima, 26 personeliyle tüketicilerine hizmet verecek. FOTOĞRAFLI