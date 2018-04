(Görüntülü Haber) GİLT Akademi’18 7’nci kez girişimcilerle buluştu

TÜRKİYE girişimcilik ekosistemini her sene bir odakta buluşturmayı amaçlayan GİLT Akademi’nin yedincisi Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşti. Kadir Has Üniversitesi Girişimci İnovatif Liderler Takımı (GİLT) tarafından hazırlanan ve alanında önemli konuşmacıların bir araya geldiği 2 günlük programda bu sene “Dijital, Blockchain, E-ticaret, Data Mining, Cyber Security, IoT, Mobil, SaaS, Sosyal Medya, Girişim Sermayesi ve Melek Yatırım” başlıkları tartışıldı. “PARADAN PARA KAZANILMASININ GİRİŞİMCİLİĞE DÖNMESİ BÜYÜK TEHLİKE” Türkiye’de girişimcilik bana göre yanlış anlaşılıyor diyen Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Paradan para kazanılmasının adının girişimciliğe dönmesi çok büyük bir tehlike. Girişimciliğin en genel anlamının entelektüel girişimci olarak düşünüyorum. Teknik, sosyal, ekonomik, finansal problemleri teşhis edip problemlere cesaretle çözüm aramaya girişimcilik derim. Bu tür etkinliklerle girişimciliğin daha geniş çerçevedeki tanımı yaygınlaşır. Türkiye’de de bu geniş tanıma uygun girişimciler yetişir” dedi. “HAYATTA HERKESİN BİR BAŞARI HİKAYESİ VARDIR” Her insanın hayatını kitaba benzeten Prof. Dr. Feyiz, “Hayatta herkesin bir başarı hikayesi vardır. Etkinliği dinlemeye gelenler kendileri için faydalanacak bilgiler yakalasınlar” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Herkes kendi hayatına baktığında aslında çok küçük dediğiniz o hayatta, o kadar çok güzel dersler ve herkesin bir başarı hikayesi var. Buraya davet edilen insanların da kendi içlerinde bir başarı hikayesi var. Bazen ‘tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok’ deriz, bu insanları dinleyerek o tekerleği yeniden icat etmeye gerek kalmadan, o noktadan daha ileriye atlamasına yardımcı olacağını düşünüyorum. İnsanlar dinlemeye gelsinler ve yeter ki onlardan kendileri için, kendilerinin faydalanacağı bir şey yakalasınlar.” “DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ GİRİŞİMCİLİKLE TANIŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ” Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü öğrencisi ve GİLT Öğrenci Kulübü Başkanı Bedri Sercan Perut, 7’ncisi düzenlenen GİLT Akademi’nin diğer üniversite öğrencilerini girişimcilikle tanıştırmayı amaçladıklarını söyledi. Perut, “Girişimci İnovatif Liderler Takımı üniversitemizin 2011 yılından beri tanıdığı bir öğrenci kulübüdür. Senenin başından sonuna kadar düzenlediğimiz eğitimler ve aktivitelerle diğer üniversite öğrencilerini girişimcilik ekosistemiyle tanıştırmayı amaçlayan bir kulübüz. Girişimcilik alanında kendini ispatlamış, isimlerini Türkiye’de duyurmuş kişileri ağırlıyoruz. Üyelerimize özel seçtiğimiz konularda workshoplar, eğitimler düzenliyoruz. Onların hem kendi kişisel gelişimlerine destek oluyoruz hem de ilerleyen zamanlarda istedikleri hedefler doğrultusunda kendilerine özel bir yaşam tarzı sunuyoruz. Daha önceki senelerde sabit bir tema üzerinden devam ediyorduk. Bu sene ise E-Ticaret, dijital, girişim sermayesi gibi konularla daha da genele açıldık. Girişimciliğe ilgi duyan, içerisinde girişimcilik aşkı bulunan herkes bu etkinliğe katılabiliyor” diye konuştu. Girişimcilik dünyasına adım atmış veya atmak isteyen gençlere ulaşmak amacıyla düzenlenen programın ilk gününe, Sertaç Doğanay, Serkan Koç, Ali Servet Eyüboğlu, Coşkun Aydemir, Tayga Baltacıoğlu, Serbay Arda Ayzit, Emek Kırbıyık, Gürhan Gündoğdu, Çağlar İçer, Can Sarcan gibi isimler katıldı. Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşen programın ikinci gününde ise Hasan Aslanoba, Osman Demircan, Seda Genç, Mehmet Dinçerler, Rudidökmecioğlu, Fevzi Güngör, Ahmet Faruk Tuna, İsmail Hakkı Polat, Gülsüm Çıracı, Elis Yılmaz, Yüce Pişkinsüt gibi isimler yer aldı.