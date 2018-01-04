(Görüntülü Haber) Gebze'de metal işçilerinden protesto

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 2 bin metal işçisi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) sözleşme teklifini protesto etti.



Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi, 2 bine yakın işçinin katılımıyla Gebze Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Gebze Atatürk Caddesi üzerinde bulunan sendika binası önünde toplanan işçiler, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında meydana yürüdü. İşçiler, 'MESS, MESS şaşırma, sabrımızı taşırma', 'Metal işçisi köle değildir', 'OHAL'e boyun eğmeyeceğiz', 'Başkan bizi greve götür', 'Sadaka değil toplu sözleşme', 'Yaşasın onurlu mücadelemiz' sloganları attı.



Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın, MESS'in 3 yıllık sözleşme, esnek çalışma maddelerinin uygulanması gibi taleplerini kabul etmeyeceklerini söyledi.



Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise konuşmasında, "Kimsenin sesi çıksın istemiyorlar. Kimse hakkını istesin istemiyorlar. Belli bir süre önce Kocaeli Valiliği'ne sendikamız bir müracaatta bulundu. Toplu sözleşme süreci içerisinde, bir miting yapmak istiyoruz denildi. Valiliğin bize cevabı, daha önceden de bilindik bir cevap, 'OHAL kapsamındasınız, miting yapamazsınız'. Şimdi ben sayın valiye soruyorum, siz büyüklerin sözünü neden dinlemiyorsunuz. Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Biz OHAL'i teröristler için kullanacağız' diyor. Başbakan diyor ki, 'OHAL'i devlet kendine yapıyor' diyor. 'Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak' diyor. Siz kraldan fazla kralcılık yapıyorsunuz sayın valim. Bu büyüklerin sözünü dinlememektir. Bir kez daha uyarıyoruz. İşçiye eziyet etmeyi bırakın, işçiye zulüm etmeyi bırakın. Bakınız 1 Mayıslarda işçiye gaz sıkan, cop vuran o mutlu valiler, o çapkın müdürler nerede, görün. Yasaklayarak bir yere varamazsınız. MESS OHAL'e güveniyorsa, hiç güvenmesin" dedi.