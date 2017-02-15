(Görüntülü Haber) Gazipaşalı üreticinin alternatif ürünü adaçayı

Yücel BULUT/ GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'ne bağlı kırsal mahallelerde alternatif geçim kaynağı olarak adaçayı ekimine başlandı. Gazipaşa'da doğal olarak yetişen adaçayı, orman köylüsünün alternatif geçim kaynağı haline geldi. Gazipaşa'ya bağlı Yeniköy, Kızılgüney, Ilıca, Çörüş mahallelerinde vatandaş ilk kez adaçayı ekimine başladı. Bölge halkı seralarda fidesini yetiştirdiği adaçayını toprakla buluşturdu. Ocak ve şubat aylarında ekimi yapılan adaçayı, 3 ayda hasat aşamasına geliyor. Ardından güneş görmeyen bir ortamda kurutularak 13'erli demetler haline getiriliyor. Bölge halkı için alternatif geçim kaynağı olan adaçayı, demeti 2.5 liradan alıcı buluyor. İlk hasadın ardından sulama yapıldığı takdirde ikinci hasat da yapılabiliyor. 'İYİ SONUÇLAR ELDE ETTİK' Yeniköy Mahallesi'nde ilk kez adaçayı ekimi yapan Ali Demiral, serasında yetiştirdiği adaçayı fidelerini 5 dekarlık alanda toprakla buluşturduğunu anlattı. Alacağı sonuçtan umutlu olduğunu belirten Demiral, "Gazipaşa'da yeni bir uygulamaya başladık. Bir demet yapıp, doğal olarak yetişen adaçayının üretimini gerçekleştiriyoruz. Daha önceki yıllarda küçük çapta bir deneme yaptık ve iyi sonuçlar elde ettik. Bu yıl 5 dekar alana ekilecek şekilde fide yetiştirerek ekim yaptık. Güzel ve aranan bir bitki. İmkanı olanlara üretimini gerçekleştirmesini öneriyorum. Az da olsa ekonomilerine katkı sağlayacaktır" dedi. 'YEŞİL HALİYLE KURUMASI GEREKİYOR' Herhangi bir gübre kullanmadan doğal olarak adaçayı yetiştiriciliği yaptıklarını kaydeden Ali Demiral, "Adaçayı yabani, doğal bir bitki. Doğada yetişiyor, herhangi bir gübre kabul etmiyor. Ekimi ocak, şubat ve mart aylarında yapılıp, hasadı mayıs ve haziran aylarında gerçekleştiriyoruz. Haziran ayında hasat yapıldığı zaman sulama imkanı varsa sulayıp, 2 ay sonra bir verim daha alınır. Hasadını yaptıktan sonra belli bir dönem kurumasını bekliyoruz. Güneş görmeyen bir ortamda yeşil haliyle kuruması gerekiyor. Kuruttuktan sonra 13'erli demetler yapıp, demet halinde 2.5 liradan satışa sunuyoruz. Alternatif ürün oluyor" diye konuştu. Ali Demiral'ın eşi Meryem Demiral da bütçelerine ek gelir olarak adaçayı ekimi yaptıklarını anlattı. Komşusuna ekimde yardımcı olan Kamil Erdoğan, "Burada ilk kez yapılan bir uygulama. İnşallah piyasaya açılır, insanlar da doğal çay ihtiyacını bu şekilde karşılar" dedi.