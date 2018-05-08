(Görüntülü Haber) Fikri Işık: Avrupa'da 28 ülke istihdamının 2 katını Türkiye tek başına üretti

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/DİLOVASI(Kocaeli), () - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, son 10 yılda küresel ekonomik krize rağmen 9 milyon yeni istihdam sağladıklarını belirterek, "Avrupa Birliği'nin toplam 28 üyesinin ürettiği istihdamın miktarı 5 milyon 200 bin. Avrupa'daki 28 ülkenin ürettiği istihdamın 2 katına yakın bir istihdamı Türkiye tek başına üretti" dedi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yürüyen merdiven üretecek olan fabrikanın açılışına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Thyssenkrupp Asansör Küresel Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Ercan Keleş ve Thyssenkrupp Asansör Türkiye Genel Müdürü Turgay Şarlı katıldı. 20 milyon Euro yatırımla inşa edilen tesiste, yürüyen merdiven üretilecek. Tesisin içerisinde çalışanlara özel asansör eğitimleri için kampüs de yer alıyor. Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, "Yatırım demek üretim demektir. Üretim demek istihdam demektir. İstihdam demek iş demektir, aş demektir sonra da eş demektir. Dolayısıyla aslında mutluluğun sırrı da burada. İş, aş ve eş. Buna katkı sağlayan her şey bizim için, ahlaki ölçüler içerisinde kalmak kaydıyla, bizim için baş üzerinde taşınması gereken her zaman hürmet edilmesi gereken bir uğraştır. Bundan dolayı da Thyssenkrupp'a teşekkür ediyorum. Bundan sonra Tyhssenkrupp Türkiye bizim için Türk şirketidir, yerli ve milli şirkettir" dedi. Türkiye için istihdamın vazgeçilmez olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, "Türkiye'nin genç bir nüfusu var. Bundan 3 sene 4 sene önce yaş ortalamamız 29'du. Şimdi 31 oldu ama Almanya'nın da 45'ti 48 oldu. Dünyada ortalama ömür artıyor, ama ortalama yaş da artıyor. Ortalama ömrün artmasının getirdiği bazı avantajlar varken, çok önemli sorunlar da var. Türkiye o nokta da henüz genç ülkelerden biri. Dolayısıyla genç nüfusa sahip Türkiye gibi ülkeler için istihdam vazgeçilmez. İstihdam vazgeçilmez olduğu için de büyümenin vazgeçilmez olması da artık kaçınılmaz. Türkiye ne yapıp yapıp genç nüfusuna iş üretmek zorundadır" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Işık, hizmet sektöründeki istihdamın imalat sanayisindeki istihdam ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "İstihdamın önemli bir kısmı, hizmet sektöründen sağlanıyor. Gelişmiş ülkelerde de böyle, bizim gibi ülkelerde de yüz 60'a yakını hizmet sektöründen sağlanıyor. Hizmet sektöründe sürdürülebilir istihdamın da olmazsa olmazı imalat sanayisindeki istihdamdır. Üretilecek, kazanılacak ve o kazanılanlar harcanacak. Üretimde sağlanan kazancın harcanması hizmet sektöründe olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için imalat sanayisinin hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gerekiyor ki şu anda Ak Parti iktidarında en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi imalat sanayinde Türkiye'nin yerli ve milli üretimini arttırmak. Son 10 yılda, bir küresel ekonomik krize rağmen bu anlayış sayesinde biz Türkiye'de 9 milyon yeni istihdam ürettik. Avrupa Birliği'nin toplam 28 üyesinin ürettiği istihdamın miktarı 5 milyon 200 bin. Neredeyse Avrupa'daki 28 ülkenin ürettiği istihdamın 2 katına yakın bir istihdamı Türkiye tek başına üretti." Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, fabrika sahasında gezerek bilgi alırken, ayrıca sanal gerçeklik gözlüğü ile hazırlanan üretim bandını da inceledi.