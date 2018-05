(Görüntülü Haber) Ferrero, 8’inci sürdürülebilirlik raporunu açıkladı

Gizem KARADAĞ/ANKARA () - FERRERO Grubu, 2017 yılında gerçekleştirdiği global ve yerel sosyal sorumluluk projelerini içeren 8’inci Sürdürülebilirlik Raporunu, Ankara İtalya Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle açıkladı. Etkinliğe, İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski, Eski Büyükelçi ve Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ile bürokrasi ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, Ferrero’nun Türkiye’de gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerini anlatan kısa bir film gösterildi. "ÖNCELİĞİMİZ TARIMSAL UYGULAMALARLA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK" Ferrero Türkiye Onursal Başkanı ve Büyükelçi Carlo Marsili, Ferrero Grubu’nun global sosyal sorumluluk stratejisini anlattı. Marsili, insanlar ve yaşanan dünya olmak üzere iki ana konuya odaklandıklarını belirterek, şunları söyledi: “İnsanlar her şeyden önce gelir. Ferrero’da her zaman ürünlerin kalitesi, tazeliği, gıda güvenliği, sorumlu iletişim ve aktif yaşam tarzının teşviki önceliklidir. Türkiye’nin de bulunduğu 28 ülkede Kinder + Sport aracılığıyla 4 milyondan fazla çocuğa ulaşılmış, binlerce spor etkinliği düzenlenmiş, toplam 11,5 milyon Euro yatırım yapılmıştır. Grup ayrıca, çalışanlar, eski çalışanları ve onların aileleri içinde sosyal yardım programları düzenlemektedir. Ferrero Vakfı aracılığıyla kültürel girişimleri ve bursları da desteklemekte, Afrika ve Asya'da aktif olarak Michele Ferrero girişimcilik projesini yürütmektedir. Yaşadığımız dünya, sosyal sorumluluk stratejimizin ikinci ayağını kapsamaktadır. Kullanılan hammaddelerin sürdürülebilir ve izlenebilir tedarik zincirlerine sahip olması ve çevresel etkinin iyi yönetilmesi gibi uzun vadeli yaklaşımlara sahibiz. Tarımsal uygulamalarla sürdürülebilirliği sağlamak önceliğimizdir. Ferrero, 2017 yılında İtibar Enstitüsü tarafından dünyanın en güvenilir gıda şirketi seçilmiştir.” "TÜRK İHRACAATINA BÜYÜK KATKIDA BULUNUYOR" Türkiye’nin Ferrero için önemine dikkat çeken Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski, buradaki projelerin global vizyona paralel olarak ilerlediğini söyledi. Kaslowski, “Ferrero, Türkiye’de tam anlamıyla yerli bir şirket gibi çalışıyor. Türk fındık üreticisinden tüketicilere uzanan değerli paydaşlarıyla birlikte Ferrero, kendi sosyal sorumluluk misyonunu gerçekleştirebilmek için değer paylaşarak değer yaratmayı amaçlıyor. İki şirketimizdeki bin 600’ün üzerindeki çalışan ve binlerce tedarikçimiz ile büyük bir işvereniz. Türkiye’de üretilen ürünlerini dünyanın 35 ülkesine satan Ferrero, aynı zamanda Türk ihracatına da büyük katkıda bulunuyor” diye konuştu. "FINDIKLA BAŞLAYAN BU KARDEŞLİĞİN BİRÇOK ALANDA SÜRMESİNİ DİLİYORUM" Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise, Giresun ile Ferrero’nun doğum yeri İtalya’nın Alba kentinin kardeş şehir olmasından dolayı burada olduğunu söyleyerek, “Fındıkla başlayan bu kardeşliğin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve birçok alanda sürmesini diliyorum. Ürettiğimiz fındığı çikolata ile buluşturup dünyaya mutluluk olarak sunan Ferrero ile başlayan işbirliğimizin kalıcı eserlere dönüşmesini gönülden diliyorum” şeklinde konuştu. "BÜTÜN PROJELERİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR" Ferrero Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Yasemin Taşkın da, Türkiye’de 1 yıl içerisinde yapmış oldukları sosyal sorumluluk projelerini anlatmak ve tanıtmak için bir araya geldiklerini kaydederek, şunları söyledi: “Ferrero’nun mottosu ‘çalış, yarat, paylaş’. Dolayısıyla paylaşmayı seviyoruz. Çalıştığımızın üstüne bir değer koyup, fazlasını yaratmak ve üretim zincirinde bunu da paylaşmak bizim amacımız. Türk fındığının çok büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Dünyada hatta yeni fındık yetiştirmeye başlayan bazı ülkelerde gelecekte rekabet gücünü kaybetmemesi için faaliyet gösteriyoruz. Amacımız kaliteli fındık ve verimi arttırmak. Ferrero, günden güne yıldan yıla sosyal sorumluluk projelerini arttırıyor. Bütün projelerimiz sürdürülebilir, bu bizim için çok önemli.” "TÜRKİYE’NİN BİR NUMARALI FINDIK İHRACATÇISIYIZ" Etkinliğe katılan Ferrero Genel Müdürü Azmi Gümüşoğlu da şöyle konuştu: “Dokunduğumuz her coğrafi alanın içerisine mümkün olduğu kadarıyla değer yarattığımız topluma, tekrar değer yaratarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında çeşitli projeler yürütüyoruz. Türkiye’de en önemli fındık satın alanı ve aynı zamanda Türkiye’nin bir numaralı fındık ihracatçısıyız. Aynı zamanda içerisinde fındık olan ürünler üretiyoruz. Ürünlerin ihracatıyla 100’den çok ülkede Türk fındığının bir numaralı büyükelçisi görevini üstleniyoruz. Türk fındığının kalitesinin ve miktarının arttırılması bizim için çok önemli.”