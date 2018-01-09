(Görüntülü Haber) Emlak Konut bu yıl 1,8 milyar TL kar hedefliyor

EMLAK Konut GYO, 2017 yılını 7,7 milyar TL değerinde satış gerçekleştirdi. Genel Müdür Murat Kurum, "2018’de ise 7,2 milyar TL’lik satış ile 1,8 milyar TL kar hedefliyoruz" dedi.





Gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, 2017 değerlendirmesi ve 2018 hedeflerini açıkladı. 2017 rakamlarını değerlendiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, "2017 yılının hemen başında 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' dedik ve finans kuruluşlarıyla el ele vererek çok kısa sürede rekor satış rakamlarına ulaştık. Yılın kalan döneminde de sektörün pozitif ivmesini desteklemek amacıyla projelerimizde farklı ödeme seçenekleri ya da borç kapama gibi kolaylıklar sağladık. Bugün baktığımızda hedeflerimizi yüksek oranda yakaladığımızı görüyoruz. 2017 yılı içerisinde 1,1 milyon metrekare büyüklüğünde ve 7,7 milyar TL’lik satış gerçekleştirdik” diye konuştu.





"PROJELERİMİZİN SATIŞ ORANI YÜZDE 95'İ BULDU"





2017 yılında 1,27 milyar TL değerinde arsa alımı gerçekleştirdiklerini belirten Murat Kurum, "2017 yılında 9 adet gelir paylaşım ihalesini başarı ile tamamladık. Bu ihalelerde yaklaşık 13 milyar TL’lik bir değer oluşturduk. Şirketimiz 2017 yılı içerisinde çeşitli büyük ölçekli projelerini tamamladı. Baktığımız zaman 2017 yılı içerisinde teslim ettiğimiz projelerimizdeki satış oranı yüzde 95’i bulmuş durumda. 2018 yılında ise teslimi planlanan projelerimizdeki satış oranı şimdiden yüzde 74 oranını yakalamış durumdayız" dedi.





"BU YIL HEDEF 7,2 MİLYAR TL’LİK SATIŞ"





2018’e dair sektör değerlendirmesi yapan Kurum, şirket hedeflerini şöyle açıkladı:





"Mevcut 5,3 milyar TL değerindeki arsa portföyümüz içerisinden, İstanbul’da bulunan Küçükçekmece, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy, Bahçekent gibi merkezi konumlarıyla dikkat çeken arsalarımızı ihale etmeyi planlıyoruz. Ayrıca Anadolu’da Ankara Saraçoğlu’nda ve Samsun gibi illerimizde de ihaleler gerçekleştireceğiz. Arsa değerleri yaklaşık 2,1 milyar TL olan söz konusu arsalarımızla 10 milyar TL’lik iş hacmi oluşturmayı planlıyoruz. Yaklaşık 2017 yılında ihalesini yaptığımız ve ruhsat alım işlemlerini sonlandıracağımız projelerimizin lansmanlarını da 2018 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede 2018 için 7,2 milyar TL seviyesinde satış hedefimiz bulunuyor. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 830 bin metrekare bağımsız bölüm satışı ve toplamda 1,8 milyar TL net kar gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."