(Görüntülü Haber) Doludan zarar gören Lapsekili üreticilere ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki İlçesi'nde dolu ve fırtına nedeniyle şeftali bahçeleri zarar gören üreticiler ile bir araya geldi.



Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'nde 2 gün önce meydana gelen dolu ve şiddetli fırtına nedeniyle Çardak Beldesi, Yenice Köyü ve Adatepe Köyü'nde yörenin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan şeftali bahçeleri büyük zarar gördü. Yaşanan felaketin ardından Lapseki Kaymakamlığı, Lapseki Belediyesi ve Lapseki İlçe Tarım Müdürlüğü ile Lapseki Ziraat Odası zarar tespit çalışmaları başlattı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, beraberinde AK Partili Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ ve Çanakkale AFAD Müdürü Levent Yılmaz ile Lapseki'ye bağlı Yenice Köyü meydanındaki bir kahvehanede üreticiler ile bir araya geldi. Toplantı öncesinde Bülent Turan, üreticilerin zarar gören şeftalilerini inceledi.



"ÇİFÇİMİZİN, KÖYLÜMÜZÜN YANINDAYIZ"



Yaraların sarılacağını ve devletin gerekeni yapacağını belirten Bülent Turan, "En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Allah korusun bir kişi bile ölseydi, bugün bu tablo farklı olacaktı. Hamdolsun ki cana gelen bir sıkıntımız yok. Ancak çok sayıda çiftçimizin tarlasında zarar var. Devlet sigorta yapması için üreticilere yüzde 67'ye kadar teşvik veriyor. Tüm çiftçilerimizin mallarını sigortalamalarını tavsiye ediyorum. Çok hızlı bir şekilde yetkililerimiz, bölge müdürlerimiz, sigortalıların tazminatlarının verilmesi için çalışmalarını başlattı. Ekspertizler meyvelerin hasar tespitlerini yapıyor. Tespitlerden sonra en kısa sürede ödeme süreci başlayacak. Tabii bu arada çiftçilerimizin banka ve tarım kredi borçlarının ertelenmesi istekleri var. Bunların karşılanması için yetkililerimizle, bakanlarımızla görüşeceğiz. Ümit ediyorum bunu çözme imkanını bulacağız. Biz çiftçimizin, köylümüzün yanındayız" diye konuştu.



Konuşmasının ardından Grup Başkanvekili Bülent Turan, beraberindeki heyet ile Çardak Beldesi ile Adatepe Köyü'nde dolu nedeniyle zarar gören tarım alanlarında inceleme yaptı.