(Görüntülü Haber) DOGÜNSİFED Başkanı Özkılıç: Taşeron yasası ile 17 bin şirket kapanmayla karşı karşıya

DOĞU Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Aziz Özkılıç, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla 17 bin şirketin kapanmayla karşı karşıya kaldığını ve bu şirketlerde çalışan 150 bin kişinin mağduriyet yaşacağını söyleyerek, hükümetin bu şirketlere destek olması çağrısında bulundu.



Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde federasyon çatısı altındaki Dernek başkan ve yöneticileri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ile birlikte 17 bine yakın şirket ile bu şirketlerin bürolarında istihdam edilen 150 bine yakın konusunda uzman çalışanın ticari ve yaşamını sürdürebilirlik noktasında ciddi mağduriyetlerinin yaşanacağının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Özkılıç, “Hükümetimiz tarafından kamuda çalışan taşeron işçilerin kamuya alınmasıyla ilgili verilen kararı olumlu bulduğumuzu bildirir, ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz. Bu vesile ile yıllardır süregelen önemli bir sorun çözüme kavuşmuş oldu. Ancak, bu yapılırken 30 yıldır personel çalıştırmaya dayalı ihalelerle kamuya hizmet veren 17 bine yakın şirket ile bu şirketlerin bürolarında istihdam edilen 150 bine yakın konusunda uzman çalışanın ticari ve yaşamını sürdürebilirlik noktasında ciddi mağduriyetlerin yaşanacağı kaçınılmazdır" dedi.



'ŞİRKETLERİN BORÇLARI 2 YIL FAİZSİZ ERTELENSİN'



Özkılıç, bu şirketlerin ve büro çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi yönünde taleplerin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakan ve hükümet tarafından dikkate alınmasını dile getirerek, taleplerini şöyle sıraladı:



"Şirketlerin hali hazırda mevcut SGK vergi ile bankalardaki kredi ve bunlara benzer borçlarının 2 yıl faizsiz ertelenmesi ve ardından 36 ay vade ile taksitlendirilmesi ile 2016-2017 yıllarında 6661 sayılı kanun ile işverenlere uygulanan ancak şirketler kapsam dışında bırakıldığından, ihale makamlarınca hakedişlerden kesilen asgari ücret destek tutarlarının şirketlere ödenmesi veya SGK ve vergi borçlarına mahsup edilmesini istiyoruz. Şirketlerin hak ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve ticari hayatlarını devam ettirebilmesi ve marka değerinin korunması amacı noktasında tüm ihalelere, mevcut iş deneyimleri ile katılabilmeleri için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Şirketlerin farklı sektörlere yönelip ticari faaliyetlerini devam ettirmeleri ve işletmelerini ayakta tutabilmeleri için şirketlerin sermayeleri ile orantılı olarak düşük faizli,1 yıl ödemesiz ve en az 3 yıl vadeli kredi garanti fono kredilerinin kullandırılması ile KOSGEB'in kredi faiz desteğinden faydalandırılması ve teşvik veya yatırım projeleri kapsamında verilen, Kalkınma Bakanlığı-KOSGEB-TKDK IPARD-İş Kur- destekleri gibi devlet desteklerinden yararlandırılmasını talep ediyoruz. 696 sayılı KHK gereğince sorumluluğu kamuda olan ve çeşitli nedenlerle kadroya alınmayacak olan işçilerin hak kazanacağı kıdem ve ihbar tazminatlarının,11 Eylül 2014 tarih ve 6552 sayılı kanun gereğince, işçilere asıl işverence ödenmesi ve alt işverenlere rücu yoluna gidilmemesi yolunda hukuki düzenlemenin yapılmasını istiyoruz."



'KAPANMAYLA KARŞI KARIŞIYA KALACAKLAR'



DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, taleplerin karşılanmadığı takdirde 17 bin firmanın kapanmayla karşı karşıya kalacağını ifade ederek, "696 sayılı KHK gereğince faaliyeti son bulacak olan 17 bin şirketin, gerek kamuya gerekse çalışmış olduğu bankalara ve piyasa tedarikçilerine yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bünyesinde istihdam ettiği yaklaşık 150 bir merkez ofis çalışanının istihdamını sürdürebilmesi için ticari hayatın devamlılığının esas olduğunun kaçınılmaz olduğunu, bu çerçevede Anayasa'da vurgulanan 'Devletin ekonomik hayatı koruması ile ilgili önlemleri alması yönündeki görevi' kapsamında iyi niyetli taleplerinin karşılanmasını arz ve talep ediyor. Bu şirketler kapanmayla karşı karşıya kalacaklar. Orada çalışan istihdam edilen işçilerin de işsiz kalması demektir. Sosyal açıdan büyük sıkıntılara sebep olacak, Cumhurbaşkanımızda bu yönde olumlu bir talep bekliyoruz" diye konuştu.