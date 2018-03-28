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(Görüntülü Haber) Diyarbakır'dan Almanya'ya direkt seferler 19 Haziran'da başlıyor

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()-  DİYARBAKIR Havalimanı'ndan SunExpress firması ile ilk direkt uluslararası uçuşların, 19 Haziran'da Almanya'nın 3 kentine yapılacak seferlerle başlayacağı belirtildi. Diyarbakır'ı Avrupa'ya direkt bağlayacak...

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()-  DİYARBAKIR Havalimanı'ndan SunExpress firması ile ilk direkt uluslararası uçuşların, 19 Haziran'da Almanya'nın 3 kentine yapılacak seferlerle başlayacağı belirtildi.

Diyarbakır'ı Avrupa'ya direkt bağlayacak uçuşlar için bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ı Avrupa'ya ve bir anlamda dünyaya bağladıklarını ifade ederek, "SunExpress ile 19 Haziran'da başlayacak olan seferler ilk etapta çok iddialı bir şekilde Almanya'nın 3 şehrine doğrudan ve direkt uçuşlarla haftada bir gün karşılıklı olmak üzere başlayacak. Frankfurt, Düsseldorf, Hannover'e başlayan bu seferler aslında bir ilk ve başlangıç olmanın yanı sıra geleceğin büyük ve iddialı değişiminin de habercisi oluyor. Şüphesiz bu 3 kentin dışında Türkiye bağlantılarıyla Avrupa'nın 19 kentine Diyarbakır doğrudan uçuşlarla bağlanıyor. Bu büyük kazanım ve gelişme şüphesiz sadece Diyarbakır'ı değil, komşu bütün illerimizi etkileyecektir" dedi. Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bu çok önemli ve değerli bölgesi ile coğrafyasının bütün zenginliklerini dünya ile buluşmasıdır. İlk etapta bu yıl için ayrılan koltuk sayısı 312 bin 984'tür. Bu da çok iddialı ve değerli başlangıçtır. SunExpress'in Diyarbakır'a güvenirliğinin gösteriyor. Diyarbakır'ın potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. 1656 gerçekleşecek uçuş sayısıyla inşallah başlangıçtaki bu iddialı hedefimizi aşacak çok daha öteye Diyarbakır ve bölgeyle buluşmuş olacağız."

Toplantıda konuşan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise Diyarbakır'dan Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf, Hannover şehirlerine haftada bir kez olmak üzere 19 Haziran'da direkt uçuşlarla bağlayacaklarını söyledi. Çalışkan, “Diyarbakır'ı Avrupa'ya bağladığımız İzmir ve Antalya noktalarına da dikkat çekmek isterim. İzmir ve Antalya üzerinden 18 Avrupa noktasına halı hazırda SunExpress Diyarbakır'ı da bağlıyor. Bu bizim için başlangıç. Bunları çeşitlendirmek ve frekanslarını artırmak bizim çok olası ve yakın hedeflerimiz arasında. Bu yazı başarıyla atlattıktan sonra frekansların arttırılması ve Diyarbakır'ın çok daha güzel güçlü olma noktasında çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, toplantıya katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na maket uçak hediye etti.

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