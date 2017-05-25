(Görüntülü Haber) Diyarbakır'dan 15 ülkeye iç giyim ihracaatı

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Bismil İlçesi'nde, 20 yıl önce 250 metrekarelik alanda iç giyim üreten Jiber firması, bugün Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin metrekarelik alandaki tesislerinde üretim yapıyor. Jiber firması ürünlerini Irak, İran, Ukrayna ve Yunanistan ağırlıklı olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediyor. Firmanın sahibi İhsan Oğurlu, Türkiye'de iç giyim üreten ilk 5 markanın arasına firmalarını sokmayı başardıklarını belirterek, "Bu yıl 3 milyon dolarlık ihracaat hedefliyoruz. Fabrika ve mağazalarımızda şu anda 300 kişi istihdam ediliyor" dedi. Bismil'de 20 yıl önce 250 metrekarelik alanda üretime başladıklarını belirten Jiber firmasının sahibi ve Güneydoğu Tekstilci İşadamları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı olan İhsan Oğurlu, şimdi Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 7 bin metrekarelik alanda üretime devam ettiklerini söyledi. Firmalarının Bismil'deki 250 metrekarelik yerden sonra Diyarbakır'a taşındığını, bin 500 metrekarelik bir yerde üretime devam ettiğini, bir kaç yıl sonra da organize sanayi bölgesine taşındıklarını söyleyen Oğurlu şöyle konuştu: "Daha kaliteli, daha farklı iç giyim modelleri ürün ve çeşitlerini artırdık. O dönemde 6 milyon dolarlık bir yatırımla, 7 bin metrekarelik kapalı alanda şimdi üretimi sürdürüyoruz. Kendimizi geliştirdik, Türkiye ve dünya piyasalarını takip ederek daha kaliteli ürün elde etmeye çalıştık. Şimdi 300 kişi çalışıyor bu fabrikamızda. JİBER Grup olarak bünyesinde 4 ayrı şirket var; üretim, pazarlama, mağazacılık ve ihracaat. Bu yıl ağırlıklı olarak ihracata yönelik çalışmalarımız var. Yeni bir yatırıma başladık. Eylül ayında tamamlanacak. Pijama ve çoraba kadar her türlü farklı iç giyim ürünleri ve modelleri üretilecek. Yeni yerimizin faaliyete geçmesiyle birlikte 150- 200 kişiye daha istihdam sağlamış olacağız." 'ABD'DE ÜRÜNLERİMİZ BEĞENİLDİ, SİPARİŞ BEKLİYORUZ' Diyarbakır'daki üretim fabrikasından, 10 ülkeye direkt olmak üzere toplam 15 ülkeye iç giyim ürünleri ihraç ettiklerini kaydeden İhsan Oğurlu şöyle devam etti: "JİBER ürünleri mağazacılıkta Kuzey Irak'ta 5, Türkiyede 22 olmak üzere toplam 27 mağazamız şu an aktif halde satış yapıyor. Türkiye genelinde 81 ilde ürünlerimiz satılıyor. Direk 10 ülkeye ihracatımız var ama, İstanbul'daki tanıtım mağazamızdan da toplam 5 ülkeye ürünlerimiz satılıyor. Irak, İran, Ukrayna Yunanistan, Kazakistan, Lübnan'a başladık Makedonya var, bu ülkeler başta olmak üzere, yani 15 ülkede ürünlerimiz satılıyor. Şu anda görüşme halinde olduğumuz ülkeler var. Hatta geçtiğmiz günlerde ABD'ye sembolik de olsa numune gönderdik, paramızı da aldık. Çok beğendiklerini söylediler şimdi sipariş bekliyoruz." İLK 5 MARKA ARASINDA İç giyim model ve ürünleri konusunda dünya ve Türkiye'deki önemli bütün markaları izlediklerini dile getiren İhsan Oğurlu, 20 yılda Türkiye'nin ilk 5 markası arasına girdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Marka emek verilerek yapılır. 20 yıllık bir geçmişi olan firmayız. Takibi kalite ve memnuniyeti hep önemsedik. Türkiye'de ilk 5'e giren bir firmayız. Bu yüzden İstanbul'da tanıtım mağazası açmamızın sebebi, farklı ülkelerden gelen tekstilcilerle işbirliği kurmaya çalışıyoruz. Bir çok yatırımcıyı bölgeye, buraya getirmeye çağırıyoruz. 4 liraya satılan pamuğun bize geri dönüşü 20 lira, bizden çıkışı ise 30 lira. Yani çoğu dışarda yapılıyor. Entegrasyon didiğimiz iplik, örme ve konfeksiyon bunların hepsi birarada olduğu zaman, o kente katma değeri yüksek olacak şekilde bu bölgede kalıyor. Bunun çabası içerisindeyiz. Bizim yatırımlarla ilgili sıkıkntımız yok. Huzur ortamı ve altyapıyla ilgili çaba harcamımız gerekiyor. Hükümetin çıkardığı cazibe merkezi uygulaması var. Başarıya ulaşırsa burası teksilin merkezi olabilecek kapasiteye sahiptir. Bölgeye tekstil yatırımlarının akması, İstanbul'u da rahatlatır. İstanbul'daki tekstilin maliyetleri çok yüksek. Bölgede uzun vadeli tekstilin geleceği çok daha parlak olacağını düşünüyoruz." Diyarbakır'dan geçen yıl bütün sektörlerden 160 milyon dolarlık ihracaat yapıldığını kaydeden JİBER Grup Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, grup olarak bu yıl 3 milyon dolarlık ihracaat hedeflediklerini söyledi.