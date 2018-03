(Görüntülü Haber) "Devletler ister istemez paralarını kriptolaştıracak, kağıt paralar zamanla tedavülden kalkacak"

Gül Kaba -Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, () - KRİPTO paraların önümüzdeki dönemde önemli bir sektör olacağını söyleyen Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, "Bankalara, finansal kurum ve kuruluşlara nazaran Bitcoin inanılmaz süratli para akışı sağlıyor. Sürekli artan performansı nedeniyle de 'dijital yastık altı' ya da 'dijital altın' görevi görüyor. Önümüzdeki dönemde bildiğimiz banknotlar yerlerini giderek kripto paralara bırakacak. Devletler ister istemez paralarını kriptolaştıracak, kağıt paralar zamanla kağıt, gazete gibi tedavülden kalkacak " dedi. ’nın, kripto paralar ve Bitcoin'e ilişkin sorularını yanıtlayan Kadir Has Üniversitesi (KHAS) Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, kripto paraların finans sektörünün önemli bir ağırlığını oluşturacağını belirterek, kripto paranın yatırımcılığından ziyade girişimciliğinin önemli olduğunu vurguladı. "DEVLETLER ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE PARALARINI DİJİTALLEŞTİRMEKTEN ÖTE KRİPTOLAŞTIRACAK" Önümüzdeki dönemde devletlerin ister istemez paralarını dijitalleştirmekten öte kriptolaştıracağını vurgulayan Polat, "Ülkeler arası küresel bloklaşma ve siyasi konjonktür nedeniyle mecburen geçecekler. Önümüzdeki dönemde bildiğimiz banknotlar yerlerini giderek kripto paralara bırakacak. Çünkü kripto paraların sirkülasyonu çok daha akıcı, devlet kağıt paraların nereye gittiğini takip edemiyor ama bu sistemde kullanıcıların adı bilinmese de emisyonu, dolaşım miktarı ve paraların nereye aktığı açık defterden izlenebiliyor" diye konuştu. "DİJİTAL DÜNYAYI BİLMEYEN SON İNSAN YERYÜZÜNDEN KALKINCA BANKNOTLAR DA KALKACAK" Gelecekte kripto paraların kağıt paralar yerine geçeceğini bunun da kaçınılmaz bir gerçek olduğunun altını çizen Polat, "Dolayısıyla, dijital dünyayı bilmeyen son insan yer yüzünden kalkınca banknotlar tamamen kalkacak. Bu sürenin çok uzun olacağını düşünmüyorum, ağırlık kazanması 10 yılı bulur ama kağıt paraya 30-40 yıl ömür biçiyorum. Tabii benim öngörümden daha da erken gerçekleşebilir" dedi. "BİTCOİN'İN DİĞER KRİPTO PARALARDAN FARKI; KURANLAR ŞU ANA KADAR BULUNAMADI" Kripto paranın yalnızca internet üzerinde geçerli olduğunu ve arkasında herhangi bir kurum ve kuruluşun olmadığına dikkat çeken Polat, "Bitcoin'in diğer kripto paralardan farkı; yaratan ekibin şu ana kadar açığa çıkartılamaması. O ekip, Bitcoin'i yapmasına rağmen artık işleyişine müdahale edemez. Çünkü ben veya bir başkası kendi cüzdanlarımızdan birbirimize para transfer etmek isteğimizde bu işlemden kurucuların haberi olmayabilir, olsa da müdahale etme olasılıkları dünyanın dört bir yanındaki ve birbirini tanımadan sistemi destekleyip işlemleri onaylayan on binlerce sunucudan biri kadar, daha fazla değil" diye ekledi. BİTCOİN'İN DEZAVANTAJLARI: CÜZDAN BOŞALABİLİR, HESAP ULAŞILAMAZ OLABİLİR "Yeryüzündeki 15 bin civarı sunucuda Bitcoin kayıtları tutulmakta ve eş zamanlı güncellenmekte" diyen Polat, Bitcoin'in dezavantajlarını şöyle sıraladı: "Bu kayıtlar ben size para gönderdiğim andan itibaren anında ve eşzamanlı biçimde güncelleniyor. Bu 15 bin sunucunun çoğu birbirini tanımayan insanlar. Bitcoin şu an yasal olarak tanınmadığı için insanlar paralarını yanlış bir adrese gönderdiğinde geri alınamıyor. Çünkü karşı taraf yüksek seviyede kriptolanmış anonim bir hesap ve kimliğinin bilinmesine (o kişi açıklamadıkça) imkan yok. Bir diğeri ise cüzdanınızın şifre ve kullanıcı adını kaptırdığınız zaman cüzdanınızın boşaltılma ihtimali var. Cüzdanın şifresini hatırlamadığınız takdirde de paraya ulaşmama ihtimaliniz var. Şunu da unutmamak lazım Bitcoin veya diğer kripto paralar aniden yükselip bir anda düşebilir. Bunların oynaklığı borsa ya da para piyasalarına göre çok daha yüksek boyutlarda. Çok daha yüksek boyutta olması geleneksel hisse senedi piyasalarından gelen yatırımcılar için dezavantaj." BİTCOİN 'DİJİTAL ALTIN' GÖREVİ GÖRÜYOR Bankalara, finansal kurumlara göre inanılmaz süratli bir para akışı sağladığını da vurgulayan Polat, avantajlarına ilişkin ise, "Sürekli artan performansı nedeniyle Bitcoin, artık bir para birimi işlevinden ziyade bir 'dijital yastık altı' ya da 'dijital altın' işlevine doğru hızla sürekleniyor. O yüzden de 2017 yılının başından bu yana birçok insan Bitcoin'e karlı bir yatırım olarak bakıyor. Ama çıkışları kadar inişlerini de hiç akıldan çıkarmamak lazım" diyor.